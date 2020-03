Vorjahressieg bestätigt: umzugspreisvergleich.de bleibt das Umzugsportal mit der höchsten Kundenzufriedenheit

Schallstadt (ots) - umzugspreisvergleich.de gewinnt erneut Kunden-Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien / Experten loben Kundenzufriedenheit und Kundenservice von umzugspreisvergleich.de / In der Kategorie Preis-Leistungs-Verhältnis gewinnt ebenfalls zum wiederholten Male ein Portal der Umzugsauktion GmbH & Co. KGUmzugspreisvergleich.de ist erneut von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) zum kundenfreundlichsten Umzugsportal gekürt worden. Damit konnte das Serviceportal der Umzugsauktion GmbH & Co. KG den Erfolg aus dem Vorjahr bestätigen und sich vor 6 weiteren Portalen der Branche platzieren."Der Vorjahreserfolg hat uns angespornt, unsere hochwertige Dienstleistung noch weiter zu verbessern. Der erneute Erhalt des Siegels bestätigt, dass die Kunden unsere tägliche Arbeit schätzen und wir weiterhin auf dem richtigen Weg sind", erklärt Umzugsauktion-Geschäftsführer Christian Gimbel. "Unsere langjährige Erfahrung in der Vermittlung von Umziehenden und Umzugsunternehmen garantiert auch in Zukunft beste Qualität. Wir halten unser Leistungsversprechen, den Kunden bestmöglich nach seinen Wünschen zu vermitteln."Umzugspreisvergleich.de siegt bei Kundenzufriedenheit und -service Die DtGV untersuchte sieben Umzugsportale anhand der drei Teilkategorien Kundenzufriedenheit, Kundenservice sowie Preis-Leistungs-Verhältnis. Sowohl bei Zufriedenheit als auch Kundenbetreuung belegt umzugspreisvergleich.de den 1. Platz. Über den Gewinn in der Kategorie Preis-Leistungs-Verhältnis kann sich das Schwesterportal umzugsauktion.de freuen. Auch dort wurde der Vorjahreserfolg bestätigt.Für die Auszeichnung der Deutschen Kunden-Awards 2019 holten die Experten der DtGV mehr als 370.000 Kundenmeinungen zu insgesamt 2.396 Unternehmen aus 239 Branchen ein. Weitere Informationen sind auf https://www.dtgv.de/awards/deutscherkundenaward2019/ abrufbar.600 geprüfte Speditionen und 300.000 BeratungenUmzugspreisvergleich.de steht für hohe Qualitätsstandards, sodass die größtmögliche Kundenzufriedenheit garantiert werden kann. Das Portal vermittelt über 600 qualitätsgeprüfte professionelle Umzugsunternehmen. Die Anfrage ist für Umziehende kostenfrei und unverbindlich. Die beidseitige Wertschätzung verdeutlicht sich an mehr als 300.000 qualifizierten Beratungen, die seit 2003 durchgeführt wurden. Inzwischen ist umzugspreisvergleich.de eine der beliebtesten Adressen für alle, die umziehen möchten.Diese und andere Pressemitteilungen von umzugsauktion.de finden Sie in unserem Pressebereich unter https://www.umzugsauktion.de/presse/Pressekontakt:Barbara Schmid+49 911 520 25-808presse@umzugsauktion.de http://www.facebook.com/umzugspreisvergleichWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66690/4550846OTS: umzugsauktion.deOriginal-Content von: umzugsauktion.de, übermittelt durch news aktuell