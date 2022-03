Vorhersage: Das werden die 10 größten Aktien im Jahr 2035 sein

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Heute braucht man eine Marktkapitalisierung von etwas mehr als 550 Mrd. US-Dollar, um einen Platz in der Top-10-Liste zu bekommen. Und das wird in Zukunft wahrscheinlich noch steigen. Wenn der Aktienmarkt bis zum Jahr 2035 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9 % erzielt, werden die zehn größten Unternehmen eine Marktkapitalisierung von mindestens 1,7 Billionen US-Dollar haben, und einige werden wahrscheinlich um ein Vielfaches größer sein. Vor diesem Hintergrund findest du hier zehn Unternehmen (in keiner bestimmten Reihenfolge), die meiner Meinung nach gute Chancen haben, im Jahr 2035 auf der Liste zu stehen.

Die 10 größten Aktien im Jahr 2035?

Apple (WKN: 865985, 1,09 %)

Das sollte niemanden überraschen. Mit einer Marktkapitalisierung von heute rund 2,7 Billionen US-Dollar wäre Apple im Jahr 2035 wahrscheinlich unter den Top 10, selbst wenn das Unternehmen überhaupt nicht an Wert gewinnen würde. Aber mit einem extrem loyalen Kundenstamm, einer enormen Preissetzungsmacht und der Fähigkeit, jährlich mehr als 100 Mrd. US-Dollar an freiem Cashflow zu generieren, würde es mich nicht schockieren, wenn Apple das erste Unternehmen mit einem Wert von 5 Billionen US-Dollar werden würde – und zwar noch vor 2035.

Amazon (WKN: 906866, -0,28 %)

Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 1,63 Billionen US-Dollar ist Amazon heute eines der größten Unternehmen, aber man sollte nicht den Fehler machen zu glauben, dass das Unternehmen sein Potenzial ausgeschöpft hat. Immerhin macht der E-Commerce immer noch weniger als 15 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes in den USA aus, das Geschäft von Amazon Web Services (AWS) hat einen schnell wachsenden Markt und es gibt mehrere andere Bereiche, in die Amazon in den nächsten zehn Jahren expandieren könnte.

MercadoLibre (WKN: A0MYNP, 0,22 %)

MercadoLibre wird oft als das Amazon Lateinamerikas bezeichnet, aber es ist so viel mehr als das. Es ist so etwas wie das Amazon, Block (WKN: A143D6, 0,22 %), eBay (WKN: 916529, 2,23 %) und vielleicht sogar das Shopify (WKN: A14TJP, -0,62 %) Lateinamerikas, alles in einer Aktie und in einem viel früheren Stadium der jeweiligen Wachstumszyklen. Mit einer Marktkapitalisierung von 57 Mrd. US-Dollar ist MercadoLibre eines der kleineren Unternehmen auf dieser Liste, aber es hat definitiv das Potenzial für eine Billion US-Dollar, wenn es sein wahres Potenzial ausschöpfen kann.

PayPal (WKN: A14R7U, -0,02 %)

Die Aktie von PayPal ist in letzter Zeit unter Druck geraten, und zugegebenermaßen wächst der Kundenstamm des Unternehmens nicht so schnell, wie die Anleger erwartet hatten. Dennoch ist das Unternehmen mit über 400 Millionen aktiven Nutzern und Niederlassungen auf der ganzen Welt nach wie vor führend in der Zahlungsabwicklung, insbesondere im E-Commerce. Es gibt noch einige unbeantwortete Fragen bezüglich der zukünftigen Wachstumsstrategie und der Fähigkeit, alle Nutzerinnen und Nutzer effektiv zu monetarisieren, aber es gibt hier ein Billionen-Dollar-Potenzial.

Alphabet (WKN: A14Y6F, 1,13 %)

Alphabet ist vor allem für seine Google-Plattform bekannt, die einen dominanten Anteil am Markt für Internetsuchen hat. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,8 Billionen US-Dollar und mehreren anderen Geschäftsbereichen, die sich als Nadelöhre erweisen könnten, wird Alphabet wahrscheinlich auch 2035 noch zu den zehn größten Unternehmen auf dem Markt gehören.

Block (Square) (WKN: A143D6, 1,25 %)

Block, früher bekannt als Square, hat sich in den ersten 13 Jahren seines Bestehens von einem Nischenunternehmen für Zahlungsabwicklungshardware zu einem vollwertigen Finanzökosystem entwickelt. Und da das Unternehmen nur an der Oberfläche seiner langfristigen Möglichkeiten kratzt, wird es Spaß machen, die nächsten 13 Jahre der Entwicklung von Block zu beobachten. Wenn das Unternehmen nur halb so innovativ ist wie bisher, könnte es sich einen Platz in den Top 10 verdienen.

Shopify

Wie bereits im Zusammenhang mit Amazon erwähnt, werden weniger als 15 % der Einzelhandelsumsätze über E-Commerce getätigt. Und das in den USA – in vielen internationalen Märkten ist die E-Commerce-Durchdringung noch geringer. Shopify hat sich zu einem führenden Unternehmen im Bereich E-Commerce für Unternehmen aller Größen entwickelt und könnte sein Geschäft um ein Vielfaches steigern, wenn sich die Branche weiterentwickelt.

Microsoft (WKN: 870747, 0,48 %)

Microsoft wird bis 2035 keine atemberaubenden Renditen erzielen, aber das muss es auch nicht. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,24 Billionen US-Dollar und einem weitgehend vorhersehbaren und wachsenden Einkommensstrom ist es schwer, sich eine Welt vorzustellen, in der Microsoft in absehbarer Zeit nicht ganz oben auf der Liste stehen würde.

Airbnb (WKN: A2QG35, 3,26 %)

Es ist schwer vorstellbar, dass eine „Beherbergungsaktie“ einen Marktwert von einer Billion US-Dollar hat, aber es wäre nicht schockierend, wenn Airbnb dies erreichen würde. Der ansprechbare Markt des Unternehmens umfasst buchstäblich alle Kurzzeit- und Langzeitmietobjekte auf der Welt sowie alle angrenzenden Erlebnisse, die über die Plattform gebucht werden können. Airbnb schätzt, dass das derzeitige Potenzial bei etwa 4 Billionen US-Dollar an jährlichen Buchungen liegt, und wenn Airbnb zu einer dominanten Kraft heranwächst, könnte es die Top-10-Liste erreichen.

Berkshire Hathaway (WKN: 854075, 0,85 %)(WKN: A0YJQ2, 0,77 %)

Berkshire Hathaway ist darauf ausgelegt, konstant marktübertreffende Renditen zu erzielen, und mit einer fast 60-jährigen Erfolgsbilanz gibt es keinen Grund zu glauben, dass sich dies ändern wird. Und das gilt selbst dann, wenn Warren Buffett nicht mehr am Ruder ist. Buffett wird im Jahr 2035 105 Jahre alt. Es ist also unwahrscheinlich, dass er dann noch das Sagen bei Berkshire hat, aber es handelt sich um eine langfristige Zinseszinsmaschine, die weiterhin das tun sollte, wofür sie geschaffen wurde.

Es gibt viele andere, die auf der Liste landen könnten

Wie ich schon sagte, kann niemand die Zukunft vorhersagen, und ich bin da sicher keine Ausnahme. Und es ist wichtig zu erwähnen, dass dies keine erschöpfende Liste von Aktien ist, die zwischen heute und 2035 das Potenzial für eine Marktkapitalisierung von mehreren Billionen US-Dollar haben. Um nur ein paar Beispiele zu nennen: Der Chiphersteller NVIDIA (WKN: 9189422, 10,09 %) war die Nummer 11 auf meiner Liste, und es gibt mehrere Unternehmen in der Zahlungsverkehrsbranche, vor allem Visa (WKN: A0NC7B, 0,71 %), Mastercard (WKN: A0F602, 1,01 %) und Adyen (WKN: A2JNF4, 1,60 %), die sicherlich auf ein Vielfaches der derzeitigen Größe anwachsen könnten.

Der Bereich der Elektrofahrzeuge bleibt eine große Chance. Tesla (WKN: A1CX3T, 1,04 %) könnte sicherlich unter den Top 10 landen, wenn es die Branche dominiert, und General Motors (WKN: A1C9CM, 1,57 %) ist ein Beispiel für ein Unternehmen, das sowohl bei Elektrofahrzeugen als auch bei autonomen Fahrzeugen viel Potenzial hat.

Ich weiß, dass ich hier einige andere Unternehmen mit großem Potenzial übersehen habe, darunter auch einige, die derzeit in der Top-10-Liste nach Marktkapitalisierung vertreten sind. Aber ich könnte die Liste der Unternehmen, die die nächsten Billionen-Dollar-Unternehmen sein könnten, noch lange fortsetzen. Aber die 10 auf dieser Liste sind diejenigen, die meiner Meinung nach die besten Chancen haben, an der Spitze zu landen.

Der Artikel Vorhersage: Das werden die 10 größten Aktien im Jahr 2035 sein ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

