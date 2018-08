Vorhang auf für die zweite Runde vom Super Toy Club / SUPER RTL erweitert das Universum der beliebten Familienshow mit moderner Game-App

Köln (ots) - Start: Freitag, 21. September um 19:45 Uhr, 15Episoden, immer freitags und samstagsDarauf hatten Kinder in ganz Deutschland jahrelang gewartet, imvergangenen Jahr war es endlich soweit. Das umjubelte Comeback desSuper Toy Club verlief mehr als erfolgreich. Packende Duelle, einModerator, den Zuschauer und Kandidaten sofort in ihr Herzgeschlossen haben, ein Show-Konzept, das Familien zum Mitfiebern vordem Fernseher einlädt. Gastgeber Florian "Flommander" Ambrosius undSUPER RTL konnten sich nach der Ausstrahlung der ersten Folgen vorAnfragen (über 7.000 Team-Einsendungen) kaum retten, jetzt kehrt derKlassiker mit brandneuen Episoden zurück.Das legendäre Spielprinzip bleibt unverändert: Auch in den neuenFolgen treten vier Jungs gegen vier Mädchen an. Für die Show selbsthat SUPER RTL enorm viel Aufwand betrieben und mehrere neueSpieladaptionen entwickelt. Dazu zählen etwa Quadropia (basiert aufdem Klassiker "4 gewinnt"), Balla Balla, Chrono Bomb und Dr. Bibber.Begleitet vom Flommander treten die Teams in insgesamt vierSpielrunden gegeneinander an. Die Sieger erwartet mit dem Super ToyRace der wohl kultigste Gewinn im deutschen Kinderfernsehen. Denn siehaben im Anschluss an die Show die Möglichkeit, einen Einkaufswagennach Lust und Laune - allerdings zeitlich begrenzt - mit Spielsachenvollzupacken.Außerdem können sich die Fans auf eine aufregende Neuentwicklungfreuen: Parallel zur Ausstrahlung bringt SUPER RTL die interaktiveSuper Toy Club App in den Google Play Store und ermöglicht esKindern, die Show zu sich nach Hause zu holen. Die kleinen Nutzerkönnen zu Beginn jeder Spielrunde entscheiden, ob sie für das TeamJungs oder Mädchen auf die Jagd nach Punkten gehen möchten - amFreitag entscheidet sich dann, welche Seite den Sieg in derjeweiligen Woche erringt und am virtuellen Super Toy Race teilnehmendarf. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie sich bei verschiedenen,aus der Show bekannten Spielen (u.a. Kristallica, S.O.S. Affenalarm)beweisen, um das Punktekonto ihres Teams anschwellen zu lassen.Pressekontakt:RTL DISNEY Fernsehen GmbHMatthias BrücherTelefon: +49 (0) 221 / 91 55 - 1015Fax: +49 (0) 221 / 91 55 - 1019matthias.bruecher@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell