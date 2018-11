Vorhang auf für Désirée Nick: das scharfzüngige Multitalent präsentiert echte Kriminalfälle auf TLC (FOTO)

München (ots) -- "La Nick" ist TLCs neuer prominenter True-Crime-Host- Echte Kriminalfälle, packende Augenzeugenberichte und fesselndePräsentation- "Trautes Heim, Mord allein": ab 15. Januar 2019, immer dienstagsum 22:15 UhrDésirée Nick, die spitzeste Zunge Deutschlands, präsentiert ab 15.Januar 2019, immer dienstags um 22:15 Uhr, die zweite Staffel derTrue-Crime-Serie "Trautes Heim, Mord allein" auf TLC. Dieamerikanischen Original-Szenen werden mit einem exklusiv aufgenommendeutschen Moderationsteil versehen, dem "La Nick" die nötige Spannungund Dramaturgie verleiht.In insgesamt 23 Episoden blickt die Serie hinter scheinbarmakellose Fassaden und zeigt, dass der Schoß der Familie zumgefährlichsten Ort der Welt werden kann. Denn nicht immer ist Blutdicker als Wasser - manchmal lauert der Todfeind im engstenFamilienumfeld. Dunkle Geheimnisse, Verrat und menschliche Abgründepflastern den Weg dieser auf wahren Begebenheiten beruhendenKriminalfälle. Packende Augenzeugenberichte und nachgestellteFilmszenen entlarven den trügerischen Schein perfekter Familien unddecken auf, dass der Kreis der Liebsten zum tödlichen Verhängniswerden kann.Schauspielerin, Entertainerin und TV-Phänomen Désirée AmnerisSaskia Pamela Aida Nick macht sich bei der Präsentation der Fälleihre schärfste Waffe zunutze: ihr Mundwerk. Denn es gibt kein Genre,das Frau Nick nicht bedienen kann. Ihre mediale Breitenwirkungerstreckt sich von Theater, TV und Film über Comedy bis hin zurSchriftstellerei. Auch als geliebter, wie gleichermaßen gefürchteterGast aller bundesdeutschen Talkshows hat sich die Diva etabliert.Dabei beherrscht sie alle Spielarten: ob boshafte Ernsthaftigkeit,einfühlsame Darbietungen oder brillanter Witz - Désirée Nicksscharfzüngige Art besticht auf charakteristische Weise. IhreVielseitigkeit hat sie bereits in zahlreichen Theaterproduktionen wie"Nichts Schöneres", als Florence Foster Jenkins in "Souvenir", aberauch in Filmen wie "Aimée und Jaguar" oder "Neurosia" sowie in ihreneigenen Bühnenprogrammen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. AbJanuar zeigt sie sich in ihrer neuesten Rolle, als Host des TLCTrue-Crime-Formats "Trautes Heim, Mord allein"."Trautes Heim, Mord allein" - ab 15. Januar 2019, immer dienstagsum 22:15 Uhr, in deutscher Erstausstrahlung exklusiv im deutschenFree-TV auf TLC.Pressekontakt:Olivia DittmarCommunications & PR ExecutiveDiscovery DeutschlandSternstraße 5 | 80538 München | Germany+49-(0)89 206 099-111olivia_dittmar@discovery.comOriginal-Content von: TLC, übermittelt durch news aktuell