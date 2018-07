Vorhang auf: Sechs Wochen Sommerfestival in der Autostadt (FOTO)

Wolfsburg (ots) -- Spaß für die ganze Familie vom 18. Juli bis 26. August- Riesenrutschen und Europas größter mobiler Inflatable-Spielplatz- Cirque Nouveau: Premierenwoche mit Urbanatix, Flip FabriQue,Sisus Sirkus und manoAmano circo- Entspannung am Wasser auf Cool Summer IslandAction, Abenteuer und Akrobaten erwarten die Gäste der Autostadtin Wolfsburg vom 18. Juli bis 26. August: Für das Sommerfestivalverwandelt sich die Park- und Lagunenlandschaft in eine einzigartigeErlebnislandschaft. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können sichauf riesige Rutschen und Airtramps wagen, mit Elektro-Waterbuggysoder Loungetretbooten übers Wasser schippern oder auf derschwimmenden Insel Cool Summer Island entspannen. Spektakuläre Showsmit internationalen Künstlern des Cirque Nouveau begeistern die Gästebis zum 12. August auf der großen Bühne im Hafenbecken, im Zirkuszeltder Gartenbühne hinter dem Volkswagen Nutzfahrzeuge Pavillon und imPark der Autostadt."Wir laden alle Gäste ein, mit uns in der Autostadt einenunvergesslichen Sommer zu genießen. Auf Europas größtem, mobilenInflatable-Spielplatz können sich Kinder auf Bulli, Golf und Porscheaustoben und vom einzigartigen Rutschenturm erleben alle GästeBeschleunigung hautnah - nicht nur in der Freifall-Rutsche. Aufunseren Bühnen präsentieren wir internationale Artisten und Künstlerbeim weltgrößten Cirque-Nouveau-Festival. Urbanität ist dabei einzentrales Thema, nicht nur zum Start mit 'Grooftop' von Urbanatix,die zum dritten Mal in Folge unser Festival eröffnen. Wir freuen unsauf sechs Wochen zum Mitmachen, Staunen und Entspannen", sagt RolandClement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt.Open Air Action-Welt und Cool Summer IslandVier verschiedene Rutschen an einem 15 Meter hohen Turmversprechen Spaß für Besucher jeden Alters: Ganz oben wartet dieFreifall-Rutsche auf mutige Abenteurer, gleich nebenan können sichdie Besucher durch eine Spiralröhre in die Tiefe wirbeln (beideRutschen ab sechs Jahren zugelassen). Auf zehn Metern startet dieWellenrutsche - hier bieten drei Bahnen nebeneinander Spaß für alleGäste ab sechs Jahren, jüngere Kinder dürfen auf dem Schoß einesErziehungsberechtigten dabei sein. Und die extrabreite Kastenrutscheauf der untersten Ebene des Turms dürfen auch die Kleinstenausprobieren.Für Besucher zwischen vier und zwölf Jahren sind Käfer, Golf,Bulli und Porsche mitten in der Lagune für die kommenden sechs Wochenbesonderer Anziehungspunkt: Die Fahrzeuge sind Teil des rund 850Quadratmeter großen Inflatable Playgrounds - Europas größtem, mobilenaufblasbaren Spielplatz. Hüpfen, Toben und Klettern stehen hier aufdem Programm. Die Abenteuerwelt wurde eigens für die Autostadtentwickelt und feiert Premiere beim diesjährigen Sommerfestival. Aufweiteren gigantischen Luftkissen - dem Riesenairtramp vor demKundenCenter (für Kinder von 6 bis 14 Jahren), den Tumblern vor demZeitHaus (Kinder von 6 bis 14 Jahren) oder dem neuen Flubber auf CoolSummer Island (für Kinder von 4 bis 12 Jahren) - finden Mädchen undJungen außerdem viel Platz zum Spielen. Auf der schwimmenden Inselkönnen die kleinen Gäste per Seilfähre eine Spielinsel im Hafenbeckenerobern oder gemeinsam mit ihren Eltern eine Tour imSchwanentretboot, Elektro-Waterbuggy oder Loungeboot unternehmen.Entspannung gibt es dann im feinen Sand oder in lässigenLounge-Netzen auf Cool Summer Island - bei erfrischenden Cocktails,köstlichem Eis und Loungemusik.HafenbühneFür Nervenkitzel und mitreißende Unterhaltung sorgen vom 18. Julibis 12. August internationale Ensembles des Cirque Nouveau unteranderem aus Australien, Argentinien, Kanada oder Tschechien. ZurPremiere auf der Hafenbühne führen erneut mehr als 45 Akteure vonUrbanatix mit ihrer Show "Grooftop" die Besucher auf und über dieDächer einer Stadt. Die jungen Wilden haben sich einen Ort derFreiheit geschaffen und sprengen in einem Crossover aus groovendenBeats, Tanz, Parkour, Free Running, Biken, innovativer Artistik undakrobatischen Höchstleistungen alle Grenzen. Mit ihrer Energie undungezügelten Phantasie machen die Künstler das "Grooftop" in derersten Woche des Sommerfestivals der Autostadt zu einem Ortunbegrenzter Möglichkeiten (18. bis 22. Juli, 15.30 und 21.30 Uhr).Gartenbühne"Was, wenn dies unsere letzte gemeinsame Show wäre?" Diese Fragestellen sich die sechs Artisten von Flip FabriQue aus Kanada auf derGartenbühne. Ihre Antwort darauf ist das aktuelle Stück "Transit" -ein rauschendes, temporeiches Fest. Es entwickelt sich einlebenslustiges Chaos, in dem die hochtalentierten Artisten diegesamte Bandbreite ihrer akrobatischen Disziplinen zeigen. Clownerie,Jonglage und atemberaubende Sprünge beweisen höchste Körperkontrollesowie ein unerschütterliches Vertrauen in die Mitakteure. Dabeiwerden die bereitstehenden Transportboxen einfach zum akrobatischenEquipment umfunktioniert. Eine Hommage an den klassischen Zirkussowie ein Aufbruch zu neuen Möglichkeiten (18. bis 22. Juli, 14 und19 Uhr).Street CircusBeim Street Circus dürfen sich die Gäste der Autostadt auf zweiganz unterschiedliche Programme freuen: Frech, furchtlos und berstendvor Energie sind die fünf Akrobatinnen von Sisus Sirkus aus Finnland.Ihre Show "Mosh Split" dreht sich um ein außergewöhnliches Wohnmobil,aus dem verrückte Charaktere und irrwitzige Ideen quellen. AmCyr-Wheel, beim Springtanzen und simultaner Trapezakrobatik an einersieben Meter hohen Stahlkonstruktion beweisen die jungen FrauenTeamgeist, Humor - und jede Menge Girl-Power. Komisch, poetisch undmit einem Hauch Magie präsentiert das argentinische ArtistenduomanoAmano circo ihre kunstreiche Partnerakrobatik. Wirbelnd undvoller Energie erzählen sie kleine Geschichten am Boden und trotzenan der Chinese Pole der Schwerkraft. Beide Shows sind zweimal täglichauf dem Piazza-Vorplatz zu erleben (18. bis 22. Juli, 12.15 und 13.15Uhr sowie 17.15 und 18.15 Uhr).Eintritt und ShowticketsDer Eintritt in die Autostadt beträgt 15 Euro für Erwachsene,ermäßigt 12 Euro. Kinder und Jugendliche (6 bis 17 Jahre) sowieSchüler zahlen 6 Euro, Familien 35 Euro. Von 16 Uhr bis 21.30 Uhrkostet der Eintritt 10 Euro und beinhaltet ein Gastronomieguthabenüber 7 Euro, ab 21.30 Uhr ist der Eintritt in die Autostadt frei.Während des Sommerfestivals sind die MarkenPavillons und weitereAttraktionen der Autostadt bis 20 Uhr geöffnet.Die Karten zu den Shows auf Hafen- und Gartenbühne kosten 3 Euro(zuzüglich zur Tages- oder Jahreskarte). Bei allen Shows gilt freiePlatzwahl. Ausführliche Informationen zu allen Ensembles und ihrenProgrammen im Internet unter www.autostadt.de.Über die Autostadt in Wolfsburg - Die weltweit führendeAutomobildestinationAls Kommunikationsplattform des Volkswagen Konzerns und seinerMarken macht die Autostadt in Wolfsburg unter dem Motto "Menschen,Autos und was sie bewegt" die Werte des Konzerns und das ThemaMobilität in all seinen Facetten erlebbar. Über 37 Millionen Gästehaben den Themenpark und außerschulischen Lernort seit der Eröffnungim Jahr 2000 besucht, der damit zu den beliebtesten touristischenDestinationen in Deutschland gehört. Zudem ist die Autostadt dasweltweit größte automobile Auslieferungszentrum und beherbergt dasmarkenübergreifende Automobilmuseum ZeitHaus. 