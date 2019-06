Vorfahrt nur für recyclingfähige Verpackungen

Bonn (ots) - Verpackungen, die nicht recycelt werden können,müssen der Vergangenheit angehören! Diese klare Forderung bestimmtedie inhaltliche Agenda des 22. Internationalen Altkunststofftages,der am 4./5. Juni 2019 im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahrstattfand."Design for Recycling muss gelebt werden", verlangte Eric Rehbock,Hauptgeschäftsführer des bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe undEntsorgung e.V. vor den mehr als 440 Kunststoffrecycling-Experten."Wir fordern, dass nur noch solche Verpackungen auf den Marktgebracht werden dürfen, für die Hersteller und Handel nachweisenkönnen, dass sie mit vertretbarem Aufwand zu recyceln sind."Eine Forderung, die nach Meinung des bvse auch praktisch gutumsetzbar ist, denn Kriterien zur Recyclingfähigkeit sind inzwischeninnerhalb der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister erarbeitetworden. Dr. Dirk Textor, Vorsitzender des bvse-FachverbandesKunststoffrecycling: "Verpackungen, die diesen Kriterien nicht odernur unzureichend genügen, sollten so erheblich beaufschlagt werden,dass sie praktisch nicht mehr in den Markt gelangen können."Pressekontakt:Jörg LacherPressesprecherTel. 0177/8884927Mail: lacher@bvse.debvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.VOriginal-Content von: BVSE Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V., übermittelt durch news aktuell