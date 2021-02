Vorerst letzte Fluggäste im alten Terminal Schönefeld empfangen

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Passagiere aus Rom sind am Montag als vorerst letzte Fluggäste im alten Flughafen-Terminal Schönefeld angekommen.



Ihre Ryanair -Maschine landete am Mittag am früheren DDR-Zentralflughafen, dem heutigen Terminal 5 des neuen Hauptstadtflughafens BER. Die Betreiber schließen das Abfertigungsgebäude nun für mindestens ein Jahr, um Kosten zu sparen.

"Wir drücken auf die Pausentaste", teilte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup mit. Denn die Corona-Pandemie hat auch in Schönefeld die Fluggastzahlen einbrechen lassen. Das im Herbst eröffnete Hauptterminal genügt. Die Flughafengesellschaft hält es auch für möglich, dass sie das alte Schönefelder Terminal nicht wieder in Betrieb nimmt./bf/DP/eas