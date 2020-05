Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Unterföhring (ots) -- Live-Übertragung des "tipico Topspiels der Woche" Borussia Dortmund gegen Bayern München am Dienstag, 17.30 Uhr mit Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann - Für ein besonderes Klassiker-Erlebnis: UHD-Übertragung für Sky Q Kunden, Scouting Feed, #CouchKurve mit Florian Schmidt-Sommerfeld und Fan-Kommentar - "Wontorra - der Fußballtalk" direkt nach Abpfiff am Dienstag um 20.30 Uhr auf Sky Sport News HD - Sky zeigt acht Partien des 28. Spieltags am Dienstag und Mittwoch live und exklusiv, darunter BVB gegen Bayern, Werder gegen Gladbach und Düsseldorf gegen Schalke - Attraktive Sky Angebote: Für Sky Q Kunden Bundesliga live und in HD für 24,99 Euro pro Monat, sowie für den flexiblen Streaming Service Sky Ticket das End of Season Ticket mit zwei Monaten Supersport für einmalig 39,99 Euro - Alle Informationen zur Rückkehr der Bundesliga bei Sky sind unter sky.de/bulicomeback abrufbarUnterföhring, 25. Mai 2020 - Am morgigen Dienstag schaut Fußball-Deutschland nach Dortmund, wenn es zum großen Showdown in der Fußball-Bundesliga kommt. Beim "Titelkrimi - der Klassiker" trifft der Tabellenzweite Borussia Dortmund auf Rekordmeister und Tabellenführer Bayern München im Signal Iduna Park. Die Vorzeichen sind vor dem Gipfeltreffen klar: Beide Mannschaften konnten am Wochenende souverän ihre Partien gewinnen und trennen aktuell vier Punkte in der Tabelle. Ein Sieg ist somit Pflicht für den BVB, um sich die Chance auf die Meisterschaft erhalten. Die Bayern könnten mit einem Auswärtssieg für eine Vorentscheidung im Titelkampf sorgen.Bereits im Vorfeld stimmt Sky die Zuschauer mit der Sonderprogrammierung "Road to... Titelkrimi - Der Klassiker" auf das Spiel des Jahres ein. Sky zeigt unter anderen am Montag und Dienstag auf Sky Sport Bundesliga 1 HD die packendsten Duelle der Erzrivalen.Ab 17.30 Uhr berichten Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann live vom "tipico Topspiel der Woche". Sky bietet den Fußballfans für das Spiel des Jahres ein besonderes TV-Erlebnis. Sky Q Kunden steht das Spiel in Ultra HD auf Sky Sport Bundesliga UHD zur Verfügung. In der #CouchKurve führt Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld über ein zusätzliches Feed auf Sky Sport Bundesliga 4 HD mit zwei Fans durch das Topspiel.Zudem gibt es eine neue frei wählbare Audio-Option. Dort können Sky Kunden, die die Bundesliga über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, neben der Grundeinstellung "Original" auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird. Als besondere Aktion bietet Sky eine zusätzliche Übertragung des Spitzenspiels mit Fan-Kommentar auf Sky Sport Bundesliga 6 HD an.Zudem steht das "tipico Topspiel der Woche" neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD" auch im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 5 HD zur Verfügung.Direkt nach dem Abpfiff meldet sich Jörg Wontorra um 20.30 Uhr auf Sky Sport News HD, um mit Gästen über die Geschehnisse beim Topspiel zu diskutieren. Wontorra begrüßt am morgigen Abend den ehemaligen Bundesligaprofi und BVB-Star Patrick Owomoyela und Sky Reporter Marc Behrenbeck. Zudem wird es wieder mehrere Schaltgäste geben.Sky überträgt am Dienstag und Mittwoch insgesamt acht Begegnungen des 28. Spieltags live und exklusiv. Neben dem Topspiel Borussia Dortmund gegen Bayern München kommt es am Dienstagabend zu den Spielen Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach, Bayer 04 Leverkusen gegen VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg.Krisengipfel Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04 am Mittwoch in Ultra HDAm Mittwoch heißt es unter anderem Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04. Beide Teams konnten wir jeweils nur einmal im Kalenderjahr 2020 gewinnen. Die Gelsenkirchener warten seit nunmehr neun Spielen auf einen Sieg. Die Düsseldorfer stehen auf dem Relegationsplatz und könnten mit einem Sieg sogar auf einen Nichtabstiegsplatz klettern. Dieses Spiel wird für Sky Q Kunden auch in Ultra HD übertragen.Attraktive Angebote zum Bundesliga-ComebackDamit noch mehr Fans der Zugang zum Bundesliga-Liveerlebnis so einfach wie möglich gemacht wird, bietet Sky viele attraktive Angebote. Hierzu gehört ab sofort für Sky Q Kunden die Bundesliga live und in HD für 24,99 Euro pro Monat, sowie für den flexiblen Streaming Service Sky Ticket das End of Season Ticket mit zwei Monaten Supersport für einmalig 39,99 Euro.Im Überblick: Der 28. Spieltag der Bundesliga live auf SkyDienstag:17.30 Uhr: Das "tipico Topspiel der Woche" Borussia Dortmund gegen Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport UHD, #CouchKurve auf Sky Sport Bundesliga 4 HD, im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 5 HD und mit Fan Kommentar auf Sky Sport Bundesliga 6 HD20.25 Uhr: Die Dienstags-Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 HD20.25 Uhr: SV Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 4 HD20.25 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 5 HD20.25 Uhr: Eintracht Frankfurt - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 6 HD20.30 Uhr: Wontorra - der Fußballtalk auf Sky Sport News HD22.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 2 HDMittwoch:19.30 Uhr: Die Mittwochs-Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD20.25 Uhr: Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 3 HD20.25 Uhr: TSG Hoffenheim - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 4 HD20.25 Uhr: 1. FC Union Berlin - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 5 HD20.25 Uhr: FC Augsburg - SC Paderborn auf Sky Sport Bundesliga 6 HD22.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1 HDÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschland