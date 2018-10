Vorboten des Brexits: Handel mit Großbritannien bricht ein

Stuttgart (ots) - Analyse zeigt: Industrieunternehmen entflechtenSupply Chains zwischen Deutschland und Großbritannien +++ Exportenach Großbritannien sinken im ersten Halbjahr 2018 um 8,1%, Importeaus UK um 15,2% +++ US-Geschäft wächst trotz der Handelskonflikte mitTrump-Regierung - Währungskrise macht Türkei zum Einkaufsparadies fürdeutsche UnternehmenSchon viele Monate vor dem offiziellen AustrittsdatumGroßbritanniens aus der EU zeigen sich die negativen Folgen für denHandel Deutschlands mit den Briten in aller Deutlichkeit. Im erstenHalbjahr 2018 brachen die deutschen Exporte nach Großbritanniengemessen am Gewicht gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,1% auf 8,7Mio. t ein. In die umgekehrte Richtung wurden 7,6 Mio. t Gütergehandelt - das sind sogar 15,2% weniger als im 1. Halbjahr 2017. Dasergibt sich aus der aktuellen Ausgabe des Export- /Import-Seismographen Deutschland (ESD/ISD), der die deutschenAußenhandelsströme analysiert.Unternehmen haben Lieferalternativen für den Brexit-Fall gesucht -und teilweise schon gefunden"Die Delle im Handel mit Großbritannien verdeutlicht dieHerausforderungen, mit denen Unternehmen sich konfrontiert sehen,wenn Handelsgrenzen aufgebaut werden: Supply Chains müssen umgebautwerden, um weiter im Wettbewerb bestehen zu können", sagt Prof.Christian Kille vom Institut für Angewandte Logistik (IAL) derHochschule Würzburg-Schweinfurt. Dieses gibt den ESD/ISD gemeinsammit dem Softwarehaus AEB heraus. "Deutsche Unternehmen suchenAlternativen zu ihren britischen Lieferanten und probieren diesebereits aus. Das gilt auch für zahlreiche britische Unternehmen, diegleichzeitig ihre Produktion zurückfahren, weil sie nach dem Brexitweniger Absatzchancen in der EU sehen", ergänzt Dr. Ulrich Lison,Außenwirtschaftsexperte bei AEB.Hohe Rückgänge bei Kfz-Teilen und in der chemischen IndustrieDiese Entwicklungen zeigen sich ganz deutlich in zwei Branchen, indenen die deutschen und britischen Unternehmen bisher eng vernetztarbeiteten. In der chemischen Industrie sanken die deutschenExportmengen auf die Insel um 21%, in umgekehrter Richtung betrug derRückgang 5,5%. Ein ähnliches Bild in der Automotivebranche: Bei denKfz-Teilen betrug das deutsche Exportminus 9,3%, während die Importeum 6,8% sanken. Dennoch: "Die bisherigen Rückgänge sind nur einVorgeschmack darauf, wenn nach dem Brexit Zölle und längereLieferzeiten aufgrund von Zollformalitäten die bisherigeArbeitsteilung unwirtschaftlich machen", sagt Lison.US-Geschäft boomt trotz StrafzöllenInsgesamt boomt der deutsche Außenhandel. Die Exporte, gemessen amGewicht, stiegen im 1. Halbjahr 2018 um 3,2% auf 218 Mio. t, währenddie Importe um 1,9% auf 332 Mio. t zulegten. Dazu trug übrigens auchder Handel mit den USA bei - trotz der Handelskriegsrhetorik desUS-Präsidenten Donald Trumps und erster Strafzölle zwischen der EUund den USA. Die Importe aus den USA, gemessen am Gewicht, stiegensogar um 19,9% auf 9,7 Mio. t. Interessanterweise stiegen die Importevon durch die EU mit Strafzöllen belegten Gütern wie Bourbon undMotorräder um mehr als 20%. Hier haben möglicherweise deutscheImporteure vor Inkrafttreten der Zölle im Juni noch einmal kräftigihre Vorräte aufgebaut. Die deutschen Exportmengen in die USAkletterten um 5,7% auf 4,9 Mio. t.Türkei: Schwache Lira mindert deutsche ExportchancenZweischneidig entwickelte sich der Außenhandel mit einem weiterenschwierigen Handelspartner Deutschlands: der Türkei. Aufgrund derSchwäche der türkischen Lira gingen die deutschen Exportmengen im 1.Halbjahr 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,3% auf 2,2 Mio. tzurück, da sich deutsche Waren für türkische Kunden verteuerten.Allerdings entwickelte sich die Türkei im Gegenzug zumEinkaufsparadies für deutsche Unternehmen. Die Einfuhren aus derTürkei nahmen um 9,2% auf 2 Mio. t zu. Besonders Stahlprodukte,andere Metallteile sowie Obst und Gemüse aus der Türkei boomten aufdem deutschen Markt.Über den ESD/ISDDer Export- und Importseismograf Deutschland (ESD/ISD) erscheintals vierteljährliche Analyse und beleuchtet die Außenhandelsströmevon und nach Deutschland. Er wird gemeinsam von dem Institut fürAngewandte Logistik (IAL) der Hochschule für angewandte WissenschaftWürzburg-Schweinfurt, dem Softwareunternehmen AEB und denKommunikationsberatern Hocke + Partner herausgegeben. Fachlicher Kopfdes Projektes ist Prof. Dr. Christian Kille. Der ESD/ISD erschienerstmals im Oktober 2010. Die Auswertungen beruhen u. a. auf Datendes Statistischen Bundesamtes.Über AEB (www.aeb.com)Seit mehr als 38 Jahren unterstützt die AEB mit ihrer Software dieLogistik- und Außenwirtschaftsprozesse von Industrie-,Dienstleistungs- und Handelsunternehmen. Mehr als 5.000 Kunden ausüber 35 Ländern nutzen die Lösungen beispielsweise für das Transport-und Lagermanagement, die Import- und Exportabwicklung sowie dasPräferenzmanagement. Sie profitieren von höherer Effizienz,Rechtssicherheit und Transparenz - auch international. Möglich machendies beispielsweise automatisierte Zoll- und Embargoprüfungen, dieverbesserte Zusammenarbeit mit Partnern in der Lieferkette sowieautomatisierte Versandprozesse. Das AEB-Portfolio reicht von schnelleinsetzbaren Online-Lösungen bis hin zur umfassendenLogistiksoftware. AEB hat ihren Hauptsitz sowie eigene Rechenzentrenin Stuttgart.Über das Institut für Angewandte Logistik (IAL) der Hochschule fürangewandte Wissenschaften Würzburg-SchweinfurtDas IAL ist als Forschungsinstitut eine zentrale wissenschaftlicheEinrichtung der Hochschule Würzburg-Schweinfurt und wurde am01.10.2006 gegründet. Das Institut hat wie die FHWS Standorte inWürzburg und Schweinfurt. Das IAL bündelt interdisziplinär alleForschungsaktivitäten der Hochschule Würzburg-Schweinfurt im BereichLogistik. Tätigkeitsschwerpunkte aus der anwendungsorientiertenForschung sind Fragen des nachhaltigen Wirtschaftens und der Waren-und Personenmobilität, die systematische Aufbereitung von Daten fürunternehmerische Entscheidungen im Rahmen von Studien oderGeschäftspotenzialerhebungen sowie die Diagnose, Analyse, Gestaltungund Steuerung logistischer Geschäftsprozesse.Pressekontakt:Jens VerstaenCorporate CommunicationsTel. +49 (0)89 - 14 90 267 - 16jens.verstaen@aeb.comwww.aeb.comProf. Dr. Christian KilleHochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-SchweinfurtInstitut für Angewandte Logistik IALTel. + 49 (0)151 11231233christian.kille@fhws.deOriginal-Content von: AEB GmbH, übermittelt durch news aktuell