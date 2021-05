Vorbörsliche Sitzung am Montag: Das sind die Top-Mover!

(NYSE:BTX) stieg im vorbörslichen Handel um 58,3% auf 78,90 $. Nicholas Jason Singer gab eine 9,13%ige passive Beteiligung an Brooklyn ImmunoTherapeutics bekannt. Das Unternehmen schloss am 26. April einen Kaufvertrag mit Lincoln Park Capital Fund ab, wonach das Unternehmen Stammaktien im Wert von bis zu 200 Mio. $ an Lincoln Park verkaufen kann.(NYSE:RHE) stieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!