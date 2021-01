Vorbörsensitzung vom Montag: 36 Aktien in Bewegung!

Gewinner(NASDAQ:OBLN) stieg im vorbörslichen Handel um 85,1% auf $1,98, nachdem er am Freitag um etwa 5% zurückgegangen war. Die(NYSE:KODK) legte im vorbörslichen Handel um 62,1% auf 12,20 $ zu. Es gab kein Fehlverhalten, als Eastman Kodak ein Bundesdarlehen in Höhe von 765 Millionen Dollar für seinen Pharmaboom erhielt, wie die U.S. International Development Finance Corp.