Vorbildlicher Bau: Klima Arena eröffnet in zehn Monaten (FOTO)

Sinsheim (ots) -Es ist ein in jeder Hinsicht vorbildlicher Bau: Fünf Monate nachdem Richtfest und zehn Monate vor der Eröffnung läuft die Errichtungder Klima Arena in Sinsheim nach Vorgabe. "Wir sind in derZielplanung, es gibt keinerlei Abweichungen, weder im Zeit- noch imKostenplan", sagt Alfred Ehrhard, der Vorstandsvorsitzende derKlimastiftung für Bürger, dem Träger des neuen Klima-Erlebnisorts."Der Bau des Gebäudes, das Anlegen der Außenanlagen und derInnenausbau laufen absolut so, wie wir es geplant hatten. Es gibtkeinerlei Verzögerungen", erklärt Projektleiter Reinhard Dingeldey.Die Photovoltaik-Anlagen an den Außenwänden, über die künftig grünerStrom gewonnen wird, sind installiert und einsatzbereit. Ebenfallswurde das Parkdeck für die Besucher am Rande des 2,6 Hektar großenGeländes fertig gestellt, das sich in Sichtweite der BundesautobahnA6 in direkter Nachbarschaft der "Badewelt" und des Stadions der TSGHoffenheim befindet."Nur 14 Monate nach dem Spatenstich können wir sagen, dass wirexakt zu dem Zeitpunkt, den wir beim Start vorgesehen haben, fertigwerden", betonte Ehrhard. Der Zielkorridor für die Eröffnung liegtzwischen dem 15. September und dem 15. Oktober 2019. DieAusschreibung für die technische Leitung des Hauses und für denBetrieb des Bistros laufen derzeit. Das künftige "Innenleben" derKlima Arena ist hingegen schon weitgehend entwickelt worden. "DasGebäude wird bereits mit Leben erfüllt. Die Ausstellungen sindentweder weitgehend fertig gestellt oder werden aktuell produziert",sagt Ehrhard. Im Frühjahr wird mit der Installation der Ausstellungbegonnen, im August beginnt ein Probebetrieb ("Stresstest"), imHerbst 2019 erfolgt die feierliche Einweihung des Orts, der sichinnovativ, interaktiv und inspirierend den Themen Klimawandel,Erneuerbare Energien und Mobilität zuwenden wird. Über die DietmarHopp Stiftung werden für den Bau der Klima Arena rund 40 MillionenEuro bereitgestellt, um den Bürgern der Rhein-Neckar-Region undBesuchern aus ganz Deutschland auch die tiefgreifende Problematik desKlimawandels zu vermitteln.Der Rohbau des Gebäudes, das als Plusenergiehaus mit einerNutzfläche von 4000 Quadratmetern erstellt wird, sei "wegen derrunden Formgebung eine nicht alltägliche Herausforderung" gewesen,erklärt Reinhard Dingeldey von der Mannheimer BauunternehmungDiringer & Scheidel. Es sei "einzigartig", ein Projekt wie die KlimaArena zu realisieren. Das derzeit 45 Mann umfassende Team derBauarbeiter habe das Projekt des SAP-Mitbegründers und Mäzens DietmarHopp sehr konzentriert und mit großem Tempo umgesetzt. Nachdem imGebäude lediglich noch Ausbauarbeiten vorgenommen werden müssen,laufen aktuell die Vorbereitungen für die Außenausstellung. Dazuzählen die Pflanzarbeiten für die großen Bäume, das Anlegen der Wegeim Erlebnisbereich mit Spiel-Themen-Anlage und Klima-Spürpfad. Undauch die Dachbegrünung des Gebäudes ist schon angelegt worden.Über die Klimastiftung für BürgerDie Klimastiftung für Bürger errichtet derzeit die Klima Arena inSinsheim.Die Klima Arena in Sinsheim ist ein Inspirationsort fürKlimaschutz und für den nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt. Sieschafft Aufmerksamkeit für die Themen rund um den Klimawandel und diedamit zusammenhängenden Herausforderungen.Ein Augenmerk gilt Schulklassen, die sich an diesemaußerschulischen Lernort informieren und Lösungsansätze entdeckenkönnen. Die Klimastiftung für Bürger wurde von der Dietmar HoppStiftung gegründet.Die Dietmar Hopp Stiftung spendet für die Klimastiftung für Bürgervon 2014 bis 2020 insgesamt 47 Millionen Euro. Die Spende wird fürdie Errichtung der Klima Arena sowie für die Anfangsphase deslaufenden Betriebs der Klima Arena und der Klimastiftung für Bürgereingesetzt.Pressekontakt:Dr. Claudia PfählerReferentin Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und FundraisingNeulandstraße 674889 SinsheimTel: 07261-97 49 263Mobil: 0151-52946085E-Mail: c.pfaehler@klima-energie-stiftung.deOriginal-Content von: Klimastiftung für Bürger, übermittelt durch news aktuell