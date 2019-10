Vorbildlich nachhaltig: Zwergenwiese genießt den besten Ruf für Nachhaltigkeit

Frankfurt (ots) - F.A.Z.-Institut zeichnet Anbieter vegetarischerFeinkost auf dem 13. Deutschen Marken-Summit als "Nachhaltigste Markeim Web" aus.Nicht nur wirtschaftlich erfolgreich, sondern auch umweltschonendund sozial verantwortungsbewusst: Die Zwergenwiese Naturkost GmbHgenießt für ihre Nachhaltigkeit den besten Ruf. Das ist ein Ergebnisder Social-Listening-Studie "Exzellente Nachhaltigkeit", für die dasIMWF - Institut für Management- und Wirtschaftsforschung im Auftragdes F.A.Z.-Instituts die Online-Reputation der 25.000 größtendeutschen Unternehmen in Bezug auf ihre ökologische, ökonomische undsoziale Nachhaltigkeit untersucht und für 186 Branchen individuellausgewertet hat. Das F.A.Z.-Institut zeichnet Zwergenwiese deshalb imRahmen der Vorabendgala des 13. Deutschen Marken-Summit am 16.Oktober als "Nachhaltigste Marke im Web" aus."Zwergenwiese" steht seit fast vier Jahrzehnten für vegetarischeBrotaufstriche, Saucen und Gemüsegerichte. Zum Erfolgsrezept desBetriebs aus Silberstedt im Norden von Schleswig-Holstein gehörenZutaten aus regionalem, kontrolliert biologischem Anbau.Nachhaltigkeit endet für Zwergenwiese aber nicht bei den Zutaten: DasUnternehmen bezieht darüber hinaus Atomenergie-freien Öko-Strom vonGreenpeace Energy und unterstützt Kampagnen, die sich gegengentechnisch veränderte Nahrungsmittel engagieren.Dieser Einsatz kommt an: Über kein anderes Unternehmen äußert sichdie Öffentlichkeit im Internet so anerkennend im Bezug aufNachhaltigkeitsthemen wie über Zwergenwiese. Das Unternehmen führtdie Spitzengruppe der Bio- und Naturkostanbieter noch vor den inihrer Online-Nachhaltigkeitsreputation ebenfalls starkenWettbewerbern Davert, Demeter und Bioland an.Über die StudieDie Studie "Exzellente Nachhaltigkeit" des IMWF - Institut fürManagement- und Wirtschaftsforschung untersucht im Auftrag desF.A.Z.-Instituts die Online-Reputation der 25.000 größten deutschenUnternehmen in Bezug auf ihre ökologische, ökonomische und sozialeNachhaltigkeit mithilfe einer Social-Listening-Analyse und wertet siefür 186 Branchen individuell aus.Im ersten Schritt der Datenerhebung durchsuchte der StudienpartnerUbermetrics Technologies das Internet inklusive Social Media nachrelevanten, öffentlichen Beiträgen, in denen die untersuchtenUnternehmen genannt wurden. Insgesamt wurden dabei 350 Millionendeutsche und deutschsprachige, öffentliche Online-Quellenausgewertet. 3,1 Millionen Fundstellen aus dem Erhebungszeitraum vom1. August 2018 bis zum 30. Juli 2019 wurden anschließend an dieBig-Data-Spezialisten Beck et al. Services übermittelt und dortmittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz analysiert. Mithilfeneuronaler Netze konnten die Nennungen der Unternehmen den dreiThemenfeldern ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeitzugeordnet und einer Sentiment-Analyse im Hinblick auf eine positive,neutrale oder negative Tonalität unterzogen werden.Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte abschließendbranchenspezifisch auf einer Index-Skala von 0 bis 100 Punkten. Derjeweils Branchenbeste erhielt 100 Punkte und setzt damit dasBenchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb dergleichen Kategorie, die anhand ihres Ergebnisses auf dieser Spanneabgetragen wurden. Unternehmen der gleichen Branche, die imErhebungszeitraum mindestens 20-mal genannt wurden und mindestens 60Punkte erreichen konnten, wurden vom F.A.Z.-Institut mit demZertifikat "Exzellente Nachhaltigkeit" ausgezeichnet. Insgesamtgelang dies 828 Unternehmen aus 186 Branchen - vonAluminiumverarbeitung über Modelabels bis Zuckerhersteller.Pressekontakt:F.A.Z.-Institut GmbHBarbara SchulikFrankenallee 71-8160327 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 75 91-3083E-Mail: b.schulik@faz-institut.deOriginal-Content von: F.A.Z.-Institut, übermittelt durch news aktuell