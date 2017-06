Erfurt (ots) - Immer samstags um 17:45 Uhr spürt Moderator TimGailus bei KiKA neuesten Entwicklungen der Medienwelt nach und führtGrundschüler unter anderem an eine aufgeklärte und sichereInternetnutzung heran. Für dieses Engagement ist das Medienmagazin"Timster" (KiKA/rbb/NDR) nun für den "klicksafe Preis für Sicherheitim Internet 2017" nominiert."Kinder bei einer selbstbestimmten Internetnutzung zuunterstützen, ist uns ein ernstes Anliegen", so SteffiWarnatzsch-Abra, verantwortliche KiKA-Redakteurin für dasMedienmagazin "Timster". "Die Nominierung für den 'klicksafe Preisfür Sicherheit im Internet 2017' ist eine großartige Anerkennung fürunser Format, über die wir uns sehr freuen. Mit seinem crossmedialenCharakter bietet ´Timster' vielfältige Anknüpfungspunkte über dieTV-Sendung hinaus, die von unseren Zuschauern intensiv genutztwerden."Am 29. Januar 2017 standen Fake News und Datenschutz im Netz imMittelpunkt der nominierten "Timster"-Sendung. Im Anschluss daranhatten die Zuschauer in einem WebTalk die Möglichkeit, ihre Fragenrund um das Thema "Datensicherheit" zu stellen. Ergänzt wurde dasAngebot durch einen zweiten WebTalk speziell für Erwachsene.Anlässlich des internationalen Safer Internet Days konnten Elternihre Sorgen und Ängste im Austausch mit Experten wie Thomas-GabrielRüdiger, Deutschlands bekanntestem Cyberkriminologen, äußern.Der "klicksafe Preis für Sicherheit im Internet" zeichnet seit2006 Angebote aus, die einen Beitrag zur Förderung derMedienkompetenz und sicheren Nutzung des Internets leisten. Dotiertist er mit einem Preisgeld von 1.000,00 Euro. Die Initiative derEuropäischen Kommission für mehr Sicherheit im Netz klicksafe führtden Wettbewerb in Zusammenarbeit mit der Stiftung Digitale Chancendurch. Welches Onlineangebot unter den vier nominierten den Preis indiesem Jahr gewinnt, wird im Rahmen der Verleihung des Grimme OnlineAwards am 30. Juni 2017 in Köln bekannt gegeben.Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden,bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. JungenMediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität undVielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.Bilder und Texte zu den Programmhighlights und Aktionen imJubiläumsjahr sowie zum Medienmagazin "Timster" finden Sie in derKiKA-Presselounge auf kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell