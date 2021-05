Vorbestellungen von GIGABYTE Laptops erreichen neue Rekorde, angeheizt durch den Hype um Tiger Lake Prozessoren

Taipeh (ots/PRNewswire) - GIGABYTE kündigte kürzlich die neueste Variante seiner Hochleistungs-Laptops an, die mit Intels Tiger Lake-H-Prozessoren der 11. Generation und Grafikkarten der RTX 30-Serie ausgestattet sind. Mit leistungsstarken CPUs der neusten Generation und Top-Komponenten im Inneren sind die neuesten GIGABYTE-Notebooks so konzipiert, dass sie sowohl bei der Arbeit als auch beim Spielen eine Leistung und Grafik auf Desktop-Niveau liefern. Diese neuen Angebote haben seit ihrer Markteinführung ein starkes Interesse geweckt und die bisherigen Vorbestellungsrekorde der RTX 30-Serie weit übertroffen.Die neueste Version der GIGABYTE AORUS Gaming-Laptops und AERO Laptops für Kreative verwenden die brandneuen Prozessoren der H-Serie, die auf Intels 10 nm SuperFin-Fertigungsprozess basieren. Dank der fortschrittlichen Architektur übertreffen die New-Gen-CPUs den Vorgänger um mehr als 20 % auf einer vergleichbaren Plattform und bieten damit auch unterwegs eine unglaubliche Leistung auf Desktop-Niveau. In Kombination mit den leistungsstarken RTX 30-Grafikkarten der AORUS Gaming-Laptops wird die Gaming-Performance auf ein neues Level gehoben.Die Notebooks der AERO Serie, die mit den CPUs der neuen Generation über eine enorme Leistung verfügen, sind mit einem einzigartigen 4K-OLED-Display ausgestattet und richten sich an Content Creators. Diese Laptopdisplays bieten nicht nur einen hervorragenden Kontrast und einen klassenbesten Farbumfang, jeder OLED-Bildschirm der AERO Serie ist auch Pantone zertifiziert und werkseitig einzeln farbkalibriert, was extra-brillante Farben und extrem hohe Farbgenauigkeit Genauigkeit für Content-Ersteller oder Design-Profis verspricht.Auch mit den neuen Notebooks der Tiger Lake Serie stellt GIGABYTE Leistung über alles und bringt unglaubliche Performance für Arbeit und Spiel. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.aorus.com/laptops/gaming/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1505347/GIGABYTE.jpgPressekontakt:Linda Yanglindayang@gigabyte.com+886-2-8912-4000Original-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuell