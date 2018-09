Vorbestellungen für die SNK NEOGEO mini International in Europa beginnen

Osaka, Japan (ots/PRNewswire) - Die SNK Corporation gab heutebekannt, dass die "SNK NEOGEO mini International" - eine neueSpielkonsole der Marke SNK, die ihr 40. Jubiläum feiert - am 10.September 2018 in Europa vorbestellt werden kann. Hier dieVerkaufsinformationen:Zubehör für die NEOGEO mini, darunter Gamepads (sowohl in Weiß alsauch Schwarz), Aufkleber und ein HDMI-Kabel (für die Nutzung amFernseher) kann ebenfalls über lokale Vertriebskanäle vorbestelltwerden.Die "NEOGEO mini" ist eine Spielkonsole mit 40 von SNKserfolgreichsten Spieltiteln. Alle Spieltitel wurden aus der"NEOGEO"-Spieleplattform aus den 1990er Jahren ausgewählt. DieKonsole hat ein 3,5 Zoll großes LCD-Display, sodass man mit ihrspielen kann, ohne sie an einen Fernsehschirm anschließen zu müssen.Spieler können sich mit der NEOGEO mini an klassischen NEOGEO-Titelnerfreuen.Offizielle Website für die NEOGEO mini:https://www.snk-corp.co.jp/cn/neogeomini/Produktinformationen- Name des Produkts: NEOGEO mini International- Zahl der enthaltenen Titel: 40- Größe des LCD-Displays: 3,5 Zoll- Größe/Gewicht des Geräts: 108 mm breit × 135 mm tief × 162 mm hoch/ 390 g- Zubehör: Lightning-auf-USB-Kabel (Typ C) *Stromadapter nichtinbegriffen- Output: HDMI-Output (zur Nutzung am Fernseher), Kopfhörer-Output,Joystick-Output x 2Foto -https://mma.prnewswire.com/media/741530/NEOGEO_mini_International.jpgPressekontakt:Sen81-6-6339-6386neogeomini@snk-corp.co.jpOriginal-Content von: SNK Corporation, übermittelt durch news aktuell