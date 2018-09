Vorbereitungen für 7. Global Family Office Investment Summit von Anthony Ritossa in Dubai laufen auf Hochtouren

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Die Vorbereitungen für den 7. Global Family Office InvestmentSummit in Dubai sind bereits in vollem Gange, während sich die Perledes Persischen Golfes rüstet, das mit Spannung erwartete Ereignisauszurichten. Die Veranstaltung mit dem Thema "Ost trifft West"verspricht, das weltweit größte und exklusivsteFamily-Office-Gipfeltreffen aller Zeiten zu werden.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/751180/Dubai_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/751179/Pearl_of_the_Arabian_Gulf.jpgVom 10.-12. November 2018 werden sich mehr als 400 hochrangigeMilliardäre, Scheichs, Königsfamilien und Geschäftsleute aus allerWelt im Four Seasons Resort Jumeirah Beach unter der Schirmherrschaftvon seiner Hoheit Scheich Ahmed Al Maktoum einfinden. Mehr als 80angesehene Referenten aus aller Welt werden dort vor den anwesendenMitgliedern der Elite, die ein Investmentvermögen von über 2Billionen US-Dollar repräsentieren, ihre Präsentationen vortragen."Ich freue mich, dass unsere Family-Office-Veranstaltungeninzwischen als 'Davos der Family Offices' bekannt sind." Bei demGipfeltreffen in Dubai, der jüngsten Veranstaltung in der Reihe derGlobal Family Office Summits des Ritossa Family Office, treffen sichdie wichtigsten Experten der Welt zu Diskussionen über praktischeStrategien zur Umsatzgenerierung in einem renditeschwachenMarktumfeld, das aktuelle Weltgeschehen, die Gründung eineslebenslangen Vermächtnisses und erstklassige Investmentchancen. "Esist in der Tat eine Ehre, eine derart renommierte Gruppe in Dubai aneinen Tisch zu bringen," sagt Anthony Ritossa, Vorstandsvorsitzenderdes Ritossa Family Office, ein Familienunternehmen mit einer600-jährigen Geschichte in Europa, die bis auf das VenezianischeReich zurückgeht."Ich freue mich sehr, das Gipfeltreffen in Dubai zu besuchen undgemeinsam mit den führenden Familienunternehmen der Welt anGesprächen teilzunehmen, die unser Umfeld positiv beeinflussenwerden", sagt Seine Königliche Hoheit der Prinz Michel de Yougoslaviaus Monaco, Enkelsohn von König Umberto von Italien und Prinz Paulvon Jugoslawien."Es handelt sich hierbei um eine wahrhaft internationaleVeranstaltung, die ein globales Netzwerk an Familienunternehmenvereint und immer wieder neue Ideen und Perspektiven hervorbringt",sagt Nabil Nazer, Chief Investment Officer der Al Sulaiman Group imKönigreich Saudi-Arabien."Anthony Ritossas letzter Global Family Office Investment Summitin Dubai vor einem Jahr war ein Riesenerfolg mit erstrangigenTeilnehmern, die Ideen und Erfahrungen zu Themen wie Blockchain,Kryptowährungen, Gesundheitspflege und vielen anderen Technologienausgetauscht haben. Wir freuen uns schon auf die Veranstaltung imNovember 2018", sagt Faris M. Al Tahtamooni, Senior Manager -International Ventures im Privatbüro des Scheichs Saeed Al Maktoum,VAE."Chainstarter Ventures ist stolz darauf, als Sponsor unseren gutenFreund und Gastgeber Anthony Ritossa zu unterstützen. SeineGipfeltreffen sind unübertroffen und finden im perfekten Rahmenstatt. Beim letzten Treffen in Monaco haben wir Investitionszusagenin Höhe von 360 Millionen USD erzielt", sagt Nick Ayton ausGroßbritannien, Gründer und Geschäftsführer von Chainstarter undKryptoberater bei Family Office.Das Gipfeltreffen, zu dem nur geladene Gäste erscheinen, dient alsprivate Gesprächsrunde unter Gleichgesinnten, die sich hier zumNetworking und grenzüberschreitenden Gedankenaustausch einfinden. Dieranghohen Familien lernen dabei, worauf sie achten sollten und wiesie bei ihren Investitionen abschneiden. Zu den Themen, die im Rahmender Veranstaltung behandelt werden, gehören: Erkenntnisse fürElite-Investoren für 2018 & darüber hinaus; der Nahe Osten imRampenlicht; die ewige Flamme im Familienverband und die DNS desErfolgs; künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen;Solarenergie; Kryptowährung und Blockchain; Möglichkeiten fürCo-Investitionen; Philanthropie und Impact Investing; u. v. m.Informationen zu zukünftigen Veranstaltungen und dem 7. GlobalFamily Office Investment Summit in Dubai (nur für geladene Gäste)erhalten Sie per Anfrage an info@DubaiSummit.org oder aufhttp://www.RitossaSummits.com.Eine Liste der Veranstaltungsteilnehmer finden Sie unterhttp://ritossasummits.com/agenda.pdf.Pressekontakt:Charlotte Luer+1-239-404-6785cluer@ljhfm.comOriginal-Content von: Ritossa Family Office, übermittelt durch news aktuell