Vorarlberg Tourismus: Messeauftritt als moderne Feldforschung - BILD

Dornbirn (ots) - Messeauftritte sind für Vorarlberg Tourismusideale Anlässe, um persönliche Kontakte mit dem Stammpublikum zupflegen und neue Urlaubsgäste anzusprechen - vor allem am HauptmarktDeutschland. 2017 präsentiert sich Vorarlberg auf der CMT Stuttgart,der f.re.e München und erstmals auf der Freizeit Touristik &Garten in Nürnberg. Auf regionalen Messen in Dornbirn und aktuell inFriedrichshafen erfahren Besucher alles über die Vorteile der V-CARD.Für den Tourismus in Vorarlberg ist Deutschland der wichtigsteHerkunftsmarkt. Mehr als die Hälfte der jährlich rund 2,4 MillionenGäste kommt aus dem Nachbarstaat. Um die guten Kontakte zu pflegen,nahm Vorarlberg Tourismus dieses Jahr bereits an der CMT Stuttgart(14.-22.1.) und der Reise- und Freizeitmesse f.re.e. in München(22.-26.2.) teil. Zum ersten Mal präsentierte sich das Land auf derFreizeit Touristik & Garten in Nürnberg (15.-19.3.)."Im Raum Nürnberg haben wir unser Potenzial bisher noch nichtausgeschöpft. Deshalb haben wir in diesem Jahr interessierteUrlaubsgäste kennengelernt und erfahren, welche Themen für sierelevant sind. Zudem konnten wir bewusst machen, dass Vorarlberg eingut erreichbares Reiseziel ist", begründet Christian Schützinger,Geschäftsführer Vorarlberg Tourismus, den Erstauftritt.Zwtl.: Sommerthemen Wandern und RadfahrenBei den Messeauftritten stehen Winterthemen und die SommerthemenWandern und Radfahren im Mittelpunkt. "Dies sind sozusagen dieSuchbegriffe der Gäste, auf die Vorarlberg gute Antworten liefert.Hoch im Kurs liegen vor allem Natur, Genuss, Gastfreundschaft,familiengeführte Häuser und regionale Produkte", schildert PaulSchelling, Messeverantwortlicher bei Vorarlberg Tourismus. Diegemeinsamen Messeauftritte nutzten auch die Partner AlpenregionBludenz, Bodensee-Vorarlberg Tourismus, Montafon Tourismus,Damüls-Faschina, Bregenzer Festspiele und Urlaub am Bauernhof.Auf der f.re.e in München war erstmalig ein Markenpartner vonVorarlberg Tourismus dabei: Besucher des Standes konnten verschiedeneKäsesorten des Käseherstellers ALMA gustieren und sich informieren -mit durchwegs erfreulicher Resonanz. Die Zusammenarbeit mitMarkenpartnern, zu denen auch Skinfit und Kästle zählen, willVorarlberg Tourismus in Zukunft verstärken.Zwtl.: Vorarlberg entdeckenAusflugsgäste aus dem Nahraum und Einheimische spricht VorarlbergTourismus mit Angeboten der V-CARD an. Diese lernen Besucher derUrlaub Freizeit Reisen derzeit in Friedrichshafen (22.-26.3.) und derSchau Dornbirn (6.-9.4.) kennen. Insgesamt können V-CARD-Besitzerüber 80 Ausflugsziele in Vorarlberg besuchen. "Die Vorteilskartebietet vielfältige Möglichkeiten, das ganze Land kostengünstig zuentdecken", erklärt Gerald März, Bereichsleiter Märkte &Kommunikation. Ein Angebot, das sich seit Einführung der V-CARD imJahr 2009 wachsender Beliebtheit erfreut: 2016 wurden mit 5.500Karten knapp sieben Prozent mehr verkauft als im Jahr zuvor.Einige Partnerbetriebe sind mit vor Ort: Golm Silvretta LünerseeTourismus GmbH, Vorarlberg Museum sowie Ausflugserlebis Dornbirn mitinatura, Karren, Mohren Biererlebniswelt und dem Rolls-Royce Museum.In Dornbirn präsentiert sich zudem die 14. Gymnaestrada. Dasweltgrößte Turnfest wird 2019 bereits zum zweiten Mal nach 2007 inVorarlberg ausgetragen.Zwtl.: Moderne FeldforschungDer Aufwand für Messeauftritte sei kein geringer, räumt GeraldMärz ein, aber "es zahlt sich aus". Auf den fünf Veranstaltungenkönnen über eine halbe Million Besucher erreicht werden. "Der direkteKontakt zum Urlaubsgast und sein unmittelbares Feedback sind für unsvon großem Wert. Entgegen vieler Meinungen sind Messeauftritte füruns nicht die Antithese zum Online-Geschäft, sondern eine der bestenGelegenheiten moderne Feldforschung zu betreiben."