Vorankündigung für Redaktionen und Anzeigenabteilungen: 16. Woche des Sehens - bundesweite Informationskampagne vom 8.-15. Oktober 2017

Berlin (ots) - Das Ziel im Blick" heißt in diesem Jahr das Themader Woche des Sehens. Unter der Schirmherrschaft der bekanntenFernsehjournalistin Gundula Gause machen Selbsthilfeorganisationen,Augenärzte und Entwicklungshilfeorganisationen im Oktober gemeinsamauf die Bedeutung guten Sehvermögens, die Ursachen vermeidbarerBlindheit sowie die Lage von blinden und sehbehinderten Menschen inDeutschland und den Entwicklungsländern aufmerksam. Im gesamtenBundesgebiet finden hierzu vielfältige Veranstaltungen wie Tage deroffenen Tür, Fachvorträge, Hilfsmittelausstellungen, Dunkelcafés oderspezielle Schulaktionen statt. Während der Aktionswoche ist für jedenetwas dabei. Um das umfangreiche Thema besser zu behandeln, wurdendrei Unterthemen entwickelt, die einzelne Aspekte näher beleuchten.Das Ziel im Blick - Durchblick für Jung und AltBereits ein paar einfache Grundregeln helfen dabei, von klein aufbis ins hohe Alter mit wachem Blick durchs Leben gehen zu können.Darauf machen die Augenärzte während der Aktionswoche aufmerksam undgeben Tipps, wie man das Ziel, die Augen gesund zu erhalten, stets imBlick behält. Neben der Anpassung der Ernährung und derBerücksichtigung regelmäßiger Pausen bei der Arbeit mit Smartphonesund Computern gibt es viele weitere Möglichkeiten Augenerkrankungenvorzubeugen. Augenärzte wissen Rat und helfen weiter, wenn dieErkrankung eine Behandlung nötig macht.Das Ziel im Blick - vermeidbare Blindheit weltweit verhindernWeltweit sind 39 Millionen Menschen blind und 246 MillionenMenschen sehbehindert. Dabei könnten rund 80 Prozent allerErblindungen und Sehbehinderungen vermieden oder geheilt werden. DieEntwicklungshilfeorganisationen machen anhand des Schicksals deskleinen Hemedis aus Tansania deutlich, welcher Zusammenhang zwischenBlindheit und Armut in den ärmsten Ländern der Welt besteht und wieeinfach am Grauen Star erblindeten Menschen geholfen werden kann.Das Ziel im Blick - Wegweiser für Menschen mit SehverlustEinem Außenstehenden erscheint das ganz normale alltägliche Lebenmit Seheinschränkung als einzige große Herausforderung. DieSelbsthilfeorganisationen möchten Menschen, die mit einem Sehverlustkonfrontiert sind, Mut machen, indem sie Wege zu einemselbstbestimmten Leben zeigen - sei es der Besuch spezialisierterReha-Einrichtungen, der Einsatz von Hilfsmitteln oder die Erfahrungenund Ratschläge anderer Betroffener. Oft sind es gerade diese "Tippsund Tricks", die ein eigenständiges Leben mit Seheinschränkungermöglichen.Die Partner der Woche des SehensGetragen wird die Woche des Sehens von derChristoffel-Blindenmission, dem Deutschen Blinden- undSehbehindertenverband, dem Berufsverband der Augenärzte, demDeutschen Komitee zur Verhütung von Blindheit, der DeutschenOphthalmologischen Gesellschaft, dem Deutschen Verein der Blinden undSehbehinderten in Studium und Beruf sowie der PRO RETINA Deutschland.Unterstützt wird sie zudem von der Aktion Mensch.Unser Service für SieUnter www.woche-des-sehens.de finden Sie ab Juli 2017 umfangreichePressematerialien zu Augenkrankheiten, Vorsorge, Therapien,Hilfsmitteln und vielem mehr. Gerne unterstützen wir IhreRedaktionsarbeit mit Reportagethemen und der Vermittlung vonInterviewpartnern. Sprechen Sie uns an!Pressekontakt:Patrick TaubeMail: presse@woche-des-sehens.deTel.: 06251 / 131-284Jeanette PrautzschMail: pressekontakt@augeninfo.deTel.: 0160 / 303 23 90Volker LenkMail: v.lenk@dbsv.orgTel.: 030 / 28 53 87-140Original-Content von: Woche des Sehens, übermittelt durch news aktuell