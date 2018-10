Vorankündigung Deutscher Hotelkongress 2019 / Building a New Future: Neue Geschäftsmodelle, Digitalisierung und Nachwuchs

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Frankfurt am Main (ots) - Rund 50 Referenten, 4 Bühnen und mehrals 100 Austeller und Partner werden zum Deutschen Hotelkongress &HotelExpo 2019 erwartet. Am 4. und 5. Februar 2019 findet im BerlinerHotel InterContinental das Jahresauftakttreffen der Hotellerie statt.Durch das Programm führen Esther Sedlaczek, Sky Sportmoderatorin, undRolf Westermann, AHGZ Chefredakteur. Building a New Future lautet dasMotto 2019. Welche Trends werden die Hotellerie in den nächstenJahren prägen? Welche neuen Geschäftsmodelle wird der Hotelmarkterleben? Antworten geben neben den Keynotes und Panels auch das HotelTechnology Forum sowie Hotalents, das Programm für Nachwuchskräfte inder Hotellerie und Gastronomie mit Diskussionen und Workshops.Programm-Highlights auf einen Blick:- Keynote International - Federico J González, Radisson HotelGroup, President & CEO Radisson Hospitality AB- Keynote National - Dirk Iserlohe, CEO Honestis AG- Panel Disruption der Hotellerie? Mit Daniela Schade,Geschäftsführerin AccorHotels Germany, Alexander Schwarz,General Manager DACH, Airbnb Germany und Björn Vöhl, DirectorMarket Management DACH, Expedia Group- HOTEL TECHNOLOGY FORUM mit Startup-Pitch- Neu: HOTALENTS mit jungen Talenten aus der Hotellerie undGastronomieWeitere Informationen zum Kongress, der HotelExpo, den Referentenund zur Anmeldung gibt es auf www.hotelkongress.de.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: AHGZ, übermittelt durch news aktuell