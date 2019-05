Vorabmeldung: AfD verweigert sich den Medien / Pressestelle von Jörg Meuthen landet im prmagazin-Pressestellentest der deutschen EU-Spitzenkandidaten auf dem letzten Platz

Remagen (ots) - Die AfD ist der Totalversager im Pressestellentestdes prmagazins. Von allen Medienverantwortlichen deutscherSpitzenkandidaten für die Europawahl zeigt das Team von Jörg Meuthendie schlechteste Leistung. Die AfD-Pressestelle ist in derprmagazin-Stichprobe trotz mehrerer Kontaktversuche weder telefonischnoch per Mail erreichbar. Mit dieser Medienverweigerung landet diePartei auf dem letzten Platz.Die Leistungen der übrigen Parteien im Pressestellentest spiegelnein Kernproblem Europas: Die Klein- und Kleinstparteien kämpfen mitdeutlich mehr Euphorie für ihre Themen als die etablierten Parteien.Die beste Medienarbeit machen in der prmagazin-Stichprobe dieeuroskeptischen Liberal-Konservativen Reformer (LKR) mit ihremSpitzenkandidaten Bernd Lucke. Auf Platz 2 folgen die Freien Wählermit Frontfrau Ulrike Müller. Die einzige etablierte Partei in den Topdrei ist die FDP von Spitzenkandidatin Nicola Beer.Nur auf Platz 8 schafft es dagegen die Pressestelle der CSU,politische Heimat von EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber, der das Amtdes EU-Kommissionspräsidenten anstrebt. Bündnis 90/Die Grünen, diemit den Spitzenkandidaten Ska Keller und Sven Giegold antreten,rangieren auf Platz 9, vor der SPD von Katarina Barley. DieSozialdemokraten teilen sich Rang 10 mit der Linken, für die ÖzlemDemirel und Martin Schirdewan ins Rennen gehen.Deutlich besser als die etablierten Parteien schlagen sich imprmagazin-Pressestellentest neben LKR und Freien Wählern auch die ÖDPmit Spitzenkandidat Klaus Buchner (Platz 4), die NPD mit Udo Voigt(Platz 5), die christliche Kleinstpartei Bündnis C mit Arne Gericke(Platz 6) und sogar "Die Partei" von Satiriker Martin Sonneborn undKabarettist Nico Semsrott (Platz 7).Die Testfragen drehten sich um die Frage, warum der Wahlkampftrotz der Bedeutung, die dieser Europawahl beigemessen wird,schleppend anläuft und wie die Parteien das Vertrauen in die EUwieder stärken wollen. Außerdem waren Zahlen und Fakten zur Größe derWahlkampfteams und zu den finanziellen Ressourcen für dieKommunikation zur Europawahl gefragt.Den kompletten Test mit allen Einzelwertungen lesen Sie in derJuni-Ausgabe des prmagazins, die am 6. Juni 2019 erscheint.In der Rubrik "Pressestellentest" stellt das prmagazin seit mehrals 15 Jahren jeden Monat die Pressestellen wechselnder Branchen aufdie Probe. In die Wertung fließen - unterschiedlich gewichtet - fünfKriterien ein: Kontaktservice im Internet, Erreichbarkeit,Antwortgeschwindigkeit sowie Umfang und Qualität der Auskunft.Details zu Testkriterien und Punktegewichtung:www.prmagazin.de/pressestellentestPressekontakt:Christina UllrichVerantwortliche Redakteurin prmagazinTelefon: 02228/931-123E-Mail: ullrich@rommerskirchen.comOriginal-Content von: prmagazin, übermittelt durch news aktuell