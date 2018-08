Vorab-Mediengespräch zum Europäischen Kardiologiekongress: 23. August 2018, München, Klinikum Schwabing

Die wichtigsten Informationen zum ESC-Kongress in München mit31.000 Teilnehmern - Beginn der Pressekonferenz: 10 Uhr;Fototermin um 9.40 UhrMünchen (ots) - Von Samstag, dem 25. August, bis Mittwoch, dem 29.August wird München einmal mehr - wie zuletzt 2004, 2008 und 2012 -zum Zentrum der europäischen Herz-Medizin: 31.000 Teilnehmerinnen undTeilnehmer aus über 150 Ländern werden in der bayerischenLandeshauptstadt (Messe München) zum Kongress der EuropäischenGesellschaft für Kardiologie (ESC) erwartet. 4.500 präsentierte neueStudien und 500 wissenschaftliche Sitzungen unterstreichen dieGrößenordnung des ESC-Kongresses, eines der größten Medizinkongresseder Welt. Schwerpunktthema sind in diesem Jahr dieHerzklappenerkrankungen. Die auf dem Kongress diskutierten Themensind nicht nur für die medizinische Fachwelt von höchster Bedeutung:Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind auch in Deutschland die TodesursacheNummer 1, Fortschritte in der Kardiologie betreffen deshalb sehrviele Menschen unmittelbar. Um 9.40 Uhr gibt es einen Fototermin vordem Klinikum Schwabing.Einige Themen des Mediengesprächs:* Der ESC Kongress und seine Bedeutung für den Wissenschafts- undKongress-Standort Deutschland und die Stadt München* Neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die auf dem ESC Kongressvorgestellt werden* Die Beiträge der deutschen Kardiologie auf dem diesjährigen ESCKongress* Todesursache Nummer 1: Die Krankheitslast vonHerz-Kreislauf-Erkrankungen* Wie herzgesund sind die Deutschen, und wie gut sind sie versorgt?* Hoher Stellenwert von Früherkennung und Prävention* Die Erlebnisveranstaltung "Gesunde Herzen für München" amSamstag, 25. August , auf dem OdeonsplatzIhre Gesprächspartner/innen:* Prof. Dr. Marion Kiechle, Bayerns Staatsministerin fürWissenschaft und Kunst* Prof. Dr. Stephan Achenbach, zukünftiger Präsident (Presidentelect) der ESC (Erlangen)* Prof. Dr. Andreas Zeiher, zukünftiger Präsident (President elect)der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (Frankfurt)* Prof. Dr. Ellen Hoffmann, Klinikum Bogenhausen (München)* Geraldine Knudson, München TourismusModeration: Prof. Dr. Udo Sechtem, Lokaler Pressekoordinator derESC (Stuttgart)Für die Beantwortung von Fragen stehen außerdem Prof. Dr. UlfLandmesser (Lokaler Pressekoordinator der ESC, Berlin) und IsabelBardinet (ESC CEO) zur Verfügung.Anfahrt zum Klinikum Schwabing: https://bit.ly/2Mw3N8uProgramm "Gesunde Herzen für München" unter https://bit.ly/2Bewx14Kongressprogramm unter https://bit.ly/2OG70QmFür eine Teilnahme am ESC-Kongress ist für Medienvertreter eineAkkreditierung und Registrierung erforderlich. Details finden Sieunter https://bit.ly/2MstK8XBei einer Teilnahme am Mediengespräch wird aus Planungsgründen umAnmeldung bis Montag, 20. August, 18 Uhr ersucht:bettschart@bkkommunikation.comVorab-Mediengespräch zum Europäischen Kardiologiekongress (ESC 2018)Donnerstag, 23. August 2018; Beginn 10 Uhr (Fototermin um 9.40 Uhr)Datum: 23.8.2018, 09:40 - 11:30 UhrOrt: Klinikum Schwabing (Ärzte Casino), Kölner Platz 1, 80804MünchenMünchen, DeutschlandRückfragehinweis:ESC-Medienkontakt für deutschsprachige Medien:B&K - Bettschart & Kofler KommunikationsberatungRoland Bettschart: ++43 6766356775; bettschart@bkkommunikation.comDr. Birgit Kofler: ++43 6766368930; kofler@bkkommunikation.comOriginal-Content von: B&K - Bettschart&Kofler Kommunikationsberatung, übermittelt durch news aktuell