Vontobel bringt neuartige App für Zertifikateanleger auf den Markt (FOTO)

München (ots) -Privatanleger in Deutschland haben ab sofort die Möglichkeit ihrpersönliches Vontobel-Zertifikate-Portfolio über die neue Vontobelderitrade App auf dem Smartphone (iOS und Android) zu verwalten. Dieim deutschen Markt einzigartige App bietet Anlegern eine Fülle andigitalen Dienstleistungen. Beispielsweise erhalten Anleger dieMöglichkeit persönliche Zertifikate-Portfolios zu führen, mit dem derLebenszyklus von Anlage- sowie Hebelprodukten sowie derenWertentwicklung einfach - auch unterwegs - überwacht werden kann.Anleger können ab sofort über die App massgeschneiderte Zertifikateemittieren und im Anschluss sofort für ihr Portfolio kaufen.DepotPush-Mitteilungen helfen dem Anleger über produktrelevanteEreignisse sowie Marktoppurtunitäten aus dem Vontobel-Blog informiertzu werden. Die neue App ist ab sofort für Apple- undAndroid-Smartphones kostenlos zum Download verfügbar.Nach einer einmaligen Registrierung hilft die Vontobel deritradeApp dem Anleger, persönliche Anlagepräferenzen in seinem Profil zudefinieren. Auf Basis dieses Profils erhalten Anleger - dank der vonVontobel entwickelten SmartGuide-Technologie - täglichpersonalisierte Produktvorschläge mit allen relevantenDetailinformationen zum Produkt. Damit entfällt die zeitintensive undaufwändige Produktselektion und entsprechend kann noch schneller aufdas aktuelle Marktumfeld reagiert werden. Zudem können Nutzererfahren, welche Zertifikate von der Vontobel-deritrade-App-Communitygerade bevorzugt angesehen und gehandelt werden. Ergänzt wird die Appdurch die Integration des Vontobel-Zertifikate-Blogs. TäglichAnlageideen, Marktopportunitäten, Produkt-Know-How, Infografiken oderVideo- und Audio-Podcasts.«Mit der Vontobel deritrade App führen wir die Welt derZertifikate in die mobile Welt über und machen unsere internationalausgewiesene Kompetenz bei Zertififkaten und Hebelprodukte fürSmartphones nutzbar. Privatanleger können mit der App überall undjederzeit Vontobel Zertifikate und Aktienanleihen suchen, sich gemässIhren Anlagepräferenzen Produktinspirationen anzeigen lassen,massgeschneiderte Produkte emittieren und sich ein eigenesZertifikate-Portfolio anlegen, welches sie mit einem umfangreichenund personalisierten Mitteilungsservice überwachen können», sagtRoger Studer, Leiter Vontobel Investment Banking. «Das ist in dieserKombination neu im deutschen Markt.»Weitere Informationen zur Vontobel deritrade App:https://zertifikate.vontobel.com/DE/Vontobel-APPPressekontakt:Peter DietlmaierHead Corporate CommunicationsTelefon: +41 58 283 59 30peter.dietlmaier@vontobel.comOriginal-Content von: Bank Vontobel Europe AG, übermittelt durch news aktuell