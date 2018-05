Vontobel-CEO: Es wird zu einem deutlichen Personalabbau kommen

Weitere Suchergebnisse zu "Vontobel":

Zürich (awp) - Vontobel-Chef Zeno Staub will nach der Übernahme der Notenstein möglichst schnell Klarheit für seine neuen Mitarbeiter schaffen. Denn es wird wohl zu einem deutlichen Personalabbau kommen, besonders in administrativen Bereichen. "Es wird in diesen Bereichen sicher zu einer substanziellen Reduktion beim Personal kommen", sagte er im Interview mit der "SonntagsZeitung". Man wolle dies aber "mit Anstand machen".

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten