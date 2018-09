Vontobel Asset Management holt Manager für Partnerschaften-Team

Weitere Suchergebnisse zu "Vontobel":

Zürich (awp) - Vontobel Asset Management ernennt Stéphane Matile zum Head of Partnerships Switzerland. In dieser Funktion sei er für die Entwicklung des Partnerships-Kanal von Vontobel verantwortlich, der mehr als 10 Milliarden Franken ausmache, teilte Vontobel am Freitag mit.

Zu den Partnern der institutionellen Vermögensverwaltung von Vontobel gehört die private Vermögensverwaltungssparte der Bank sowie Raiffeisen. Diese Partnerschaften seien eine wichtige Säule der

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten