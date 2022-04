Vontobel Aktie: Bloß aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Vontobel":

Der Kurs der Aktie Vontobel steht am 18.04.2022, 10:24 Uhr an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex bei 71.6 CHF. Der Titel wird der Branche "Asset Management & Custody Banken" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Vontobel auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Vontobel zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,29 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Vontobel damit 2,37 Prozent über dem Durchschnitt (7,92 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 8,76 Prozent. Vontobel liegt aktuell 1,53 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

3. Dividende: Vontobel schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,95 % und somit 1,1 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,05 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

