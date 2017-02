Vonovia: Vor weiterem Wachstumsschub?

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Liebe Leser,

durch die Übernahme von conwert (Studie 8206) steht Vonovia vor einem weiteren Wachstumsschub. Per Ende Dezember 2016 hatte das Unternehmen bereits mehr als 70% der conwert-Anteile gekauft. Damit wird conwert künftig im Zahlenwerk von Vonovia konsolidiert werden. Vonovia hat seit 2013 mehr als 1 Mrd € in den Immobilienbestand investiert und damit einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, das einst ramponierte Image der Vorgängerfirma Deutsche Annington wieder aufzubauen.

Die internen Probleme trüben den positiven Ausblick auf 2017

Allein für 2017 kündigte das Unternehmen weitere Investitionen von 1 Mrd € für Bestandsverbesserungen, aber auch für Erweiterungen durch Dachaufstockungen und Neubauten an. Sorgen bereitet uns jedoch das schlechte Arbeitsklima und die damit einhergehende Presse. Hintergrund ist, dass nur 20% der Mitarbeiter im Service nach Tarif bezahlt werden. Angesichts der hohen Unzufriedenheit der Mitarbeiter kam es am Standort Duisburg bereits zum Streik.

Damit scheint das mühsam reparierte Image wieder zu bröckeln. Vonovia lehnt Tarifverhandlungen weiterhin kategorisch ab und droht mit einer Ausgliederung der Sparte. Die internen Probleme trüben den positiven Ausblick auf 2017. Vonovia will den FFO von schätzungsweise rund 760 Mio € auf 830 bis 850 Mio € steigern. Die für dieses Jahr erwartete Dividende von 1,12 € pro Aktie dürfte im Einklang dazu weiter steigen. Den Nettovermögenswert von schätzungsweise rund 36 € pro Aktie per Ende 2016 sieht Vonovia am Ende des laufenden Jahres bei 37 bis 38 € pro Aktie.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse