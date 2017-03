Vonovia verdient dank Zukäufen kräftig - Deutlich höhere Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

BOCHUM (dpa-AFX) - Zukäufe haben Deutschlands größten Immobilienkonzern Vonovia 2016 einen Gewinnsprung beschert.



Das operative Ergebnis - gemessen an der für die Branche wichtigen Kenngröße Funds from Operations I (FFO I) - habe sich um ein Viertel auf 760,8 Millionen Euro erhöht, wie die im Dax notierte Gesellschaft am Dienstag in Bochum mitteilte. Analysten hatten allerdings mit etwas mehr gerechnet. Zuletzt hatte der Bochumer Immobilienkonzern einen operativen Gewinn von 760 Millionen Euro im Visier gehabt.

Zum Gewinnzuwachs trugen vor allem die Zukäufe bei. Zudem profitierte Vonovia (ehemals Deutsche Annington) auch von steigenden Mieteinnahmen sowie einem geringeren Leerstand. Die Mieteinnahmen stiegen im vergangenen Jahr aufgrund der Zukäufe um knapp 9 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Die Leerstandsquote ging im Vergleich zum Vorjahr zurück.

Von der guten Geschäftsentwicklung sollen auch die Aktionäre profitieren. Das Management will die Dividende je Aktie wie geplant auf 1,12 Euro anheben, nach 0,94 Euro ein Jahr zuvor.