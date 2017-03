Vonovia sichert sich mehr als 90 Prozent an Conwert

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

WIEN (dpa-AFX) - Der deutsche Immobilienkonzern Vonovia ist bei der Übernahme seines österreichischen Wettbewerbers Conwert einen großen Schritt vorangekommen.



Vonovia habe bis zum Ende der Nachfrist am späten Donnerstagnachmittag mehr als 90 Prozent aller Anteile angedient bekommen, teilte Conwert am Abend in Wien auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Das offizielle Endergebnis werde Vonovia am kommenden Montag bekanntgeben.