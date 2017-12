Vonovia: Dabei sein könnte sich lohnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Liebe Leser,

Vonovia konnte seinen Aufwärtsmarsch zuletzt formal fortsetzen, wenngleich am Donnerstag etwas schwächere Kurse verzeichnet wurden. Die Aktie ist insgesamt so stark nach oben gestiegen, dass eine kleine Gewinnmitnahme natürlich sei, so die Meinung der Chartanalysten. Gleichzeitig wird betont, Vonovia habe die Chance auf Kursgewinne von mehr als 23 %. Im Einzelnen: Die Aktie gab zwar minimal nach, dennoch konnte der Wert seinen Aufwärtstrend bestätigen. Denn aktuell hält die runde Marke von 40 Euro den Angriffen von oben noch gut stand. Dies könnte als Signal dafür gesehen werden, dass der jüngste Aufwärtstrend entlang einer im November noch steiler gewordenen Aufwärtstrendgeraden fortsetzt werden kann. Eine bessere Unterstützung kann sich für einen Aktienkurs kaum ergeben. Sollten die Werte dennoch etwas zurückgehen, würde die Aktie zumindest in Höhe von 40 Euro noch Unterstützungen vorfinden, die auch im laufenden Aufwärtstrend sichtbar geworden sind, nachdem der Wert dort im November an eine Obergrenze gestoßen war und sich hier etwas länger aufhielt. Nun aber wurde am 18. Dezember mit 41,88 Euro ein neues, jetzt noch gültiges Allzeithoch markiert. Dieses sollte bald wieder geknackt werden, heißt es. Die Aktie habe die Chance, darüber dann sogar bis zur markanten Hürde bei 50 Euro emporzusteigen. Dies wäre ein Signal dafür, dass der Wert im nächsten Jahr seinen fulminanten Aufwärtstrend sogar noch weiter fortsetzen könne. Immerhin hat die Vonovia nun ein Übernahmeangebot für einen österreichischen Konzern abgegeben. Dies könnte auch noch interessant werden.

55 % aller Bankanalysten sind aktuell der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 45 % wollen derzeit halten und niemand verkauft den Titel. Insofern ist die Stimmung relativ gut.

Technische Analysten: Klare Sache!

Technisch orientierte Analysten sind ohnehin der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. Denn die Trendpfeile sind in allen zeitlichen Dimensionen nach oben gerichtet. Der Abstand auf den langfristig bedeutsamen GD200 beläuft sich auf knapp 12 %. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 35,87 Euro. Damit liegt ein Kaufsignal vor!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.