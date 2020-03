Vonovia platziert Anleihen im Volumen von 1 Milliarde Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

BOCHUM (dpa-AFX) - Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat zwei Anleihen mit einem Volumen von insgesamt einer Milliarde Euro platziert.



Die Papiere mit Laufzeiten von vier und zehn Jahren seien stark nachgefragt gewesen, teilte der Dax-Konzern am Dienstag in Bochum mit. So habe das Ordervolumen bei mehr als drei Milliarden Euro gelegen. Die zusätzliche Liquidität werde für die planmäßige Rückzahlung einer Portfoliofinanzierung im zweiten Quartal sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Wesentliche Rückzahlungs-Verpflichtungen aus Finanzverbindlichkeiten bestünden nun erst wieder im Dezember dieses Jahres. Vonovia sieht sich mit der gestärkten Liquiditätsposition den Angaben zufolge "sehr gut aufgestellt" - auch für die Zeit nach der Corona-Krise./nas/he