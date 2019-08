Vonovia plant 1000-Dächer-Programm zum Ausbau der Solarenergie

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

BOCHUM (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Vonovia will in den kommenden Jahren mindestens 1000 Dachflächen mit Photovoltaikmodulen ausstatten.



Mit dem 1000-Dächer-Programm werde das Unternehmen jährlich rund 10 Millionen Kilowattstunden Solarstrom erzeugen und in das öffentliche Netz einspeisen, kündigte Konzernchef Rolf Buch am Donnerstag an.

Das Programm ist auf mehrere Jahre ausgelegt und soll im Anschluss in ein langfristiges Ausbauprogramm übergehen. "Wir haben eine 3D-Simulation über einen Großteil unserer Dachflächen durchgeführt und zunächst mehr als 5000 besonders gut geeignete Dächer identifiziert", erklärte der Vonovia-Teamleiter Photovoltaik Rafael Wilke. Die ungenutzten Dachflächen böten großes Potenzial für nachhaltige Energiegewinnung.

Das Programm startet in Dresden und München. Innerhalb der ersten Tranche würden 210 Gebäude mit Photovoltaik ausgerüstet, teilte das Unternehmen mit. Die ersten Anlagen seien bereits installiert. Zwei weitere Tranchen seien nocoh in diesem Jahr geplant.

Der erzeugte Solarstrom soll zunächst größtenteils ins öffentliche Netz eingespeist werden. Mittel- bis langfristig soll der Strom jedoch auch direkt den Mietern zugute kommen, "sei es in der Wohnung oder an unseren E-Ladestationen", wie der Konzern betonte.

Vonovia wächst seit Jahren mithilfe von Übernahmen, zuletzt expandierte das Unternehmen auch ins Ausland. Mittlerweile gehören den Bochumern knapp 400 000 Wohnungen. Seit Jahren verdient der Konzern dank der anziehenden Mieten in den Großstädten glänzend./rea/DP/nas