Vonovia: Die neuesten Zahlen dürften Anleger interessieren! (Teil 1)

das Wohnungsunternehmen Vonovia hat am 24. Mai 2017 die Zahlen für das erste Quartal des Jahres vorgelegt. Wir informieren Sie in zwei Teilen über die wichtigsten Ergebnisse und Entwicklungen.

So entwickelten sich die wichtigsten Kennzahlen!

Das Operative Ergebnis nach laufenden Zinsen und Steuern (Funds from Operations, FFO 1) des DAX-Unternehmens kletterte per Ende März auf Jahresbasis um 17,1% auf 218,2 Mio. Euro. Die Ertragskraft pro Aktie legte hierdurch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17,5% auf 47 Cent zu. Das Periodenergebnis lag bei 130,7 Mio. Euro, nach 79,2 Mio. Euro im Vorjahr.

Bei den Mieteinnahmen legte das Unternehmen im ersten Quartal von 392,0 Mio. Euro vor Jahresfrist auf 417,2 Mio. Euro zu. Bei der Miete pro Quadratmeter verzeichnete Vonovia auf Jahresbasis ein Plus von 1,6%. Als Ursache nennt der Konzern die allgemeine Entwicklung am Markt. „Weitere 1,8% wurden durch Wohnwertverbesserungen sowie Neubau und Aufstockung realisiert“, ergänzt das Wohnungsunternehmen. Die monatliche Ist-Miete belief sich damit per Ende März auf 6,06 Euro je Quadratmeter.

Beim Leerstand verzeichnete Vonovia mit 2,7% ein ähnliches Niveau wie im Vorjahresquartal (2,8%). Als Hauptursache für die „anhaltend hohe Nachfrage“ sieht das Unternehmen die umfassenden Investitionen in den Immobilienbestand.

Das sagt der CEO!

„Wir sind hervorragend in das Geschäftsjahr 2017 gestartet und haben unseren Bestand durch die Übernahme von Conwert optimal ergänzt“, kommentierte Vonovia-Chef Rolf Buch. Der Ergebnisbeitrag der österreichischen Conwert Immobilien Invest SE war erstmals im Quartalsabschluss des Konzerns enthalten. Buch betonte, dass die durchschnittliche Anzahl der Wohnungen des DAX-Unternehmens auf einem konstanten Niveau geblieben sei. „Die auf organischem Wachstum basierenden Ergebnisse unterstreichen erneut die Tragfähigkeit unserer Strategie“, fügte er hinzu.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.