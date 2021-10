Vonovia hält nun über 60 Prozent an Deutsche Wohnen - Annahmefrist verlängert

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

BOCHUM/ BERLIN (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Vonovia baut seine Beteiligung am Konkurrenten Deutsche Wohnen weiter aus.



Nach Ende der regulären Annahmefrist des Angebots an die Deutsche-Wohnen-Aktionäre in Höhe von 53 Euro je Aktie, hält die Vonovia nun 60,30 Prozent der Stimmrechte, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bochum mit. Zudem hat Vonovia die Annahmefrist nochmal bis zum 21. Oktober verlängert. Vonovia ist gerade dabei, im dritten Anlauf die Nummer zwei unter den deutschen Vermietern zu übernehmen.

Zweimal war Vonovia bereits gescheitert, weil ihr nicht genügend Deutsche Wohnen-Aktien angeboten worden waren. Um diesmal Erfolg zu haben, hatte Vonovia-Chef Rolf Buch Bedingungen in dem Übernahmeangebot fallen gelassen, unter anderem die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent der Aktien. Diese Grenze hatte Vonovia bereits Ende September erreicht./lew/stk