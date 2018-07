Vonovia hält mehr als 60 Prozent an schwedischer Victoria Park

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

BOCHUM/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Vonovia hält nach der verlängerten Annahmefrist mehr als 60 Prozent an dem schwedischen Konkurrenten Victoria Park.



Das Unternehmen kontrolliere 66,1 Prozent des Aktienkapitals und 61,1 Prozent aller Stimmrechte, teilte Vonovia am Freitag in Bochum mit. Der Immobilienkonzern hatte Mitte Juni bei der Übernahmeofferte sein Minimalziel von über 50 Prozent bereits erreicht. Vonovia werde die Annahmefrist nicht weiter verlängern, hieß es.

Der deutsche Wohnungskonzern aus Bochum treibt derzeit seine Expansion ins Ausland voran. Die Offerte für das schwedische Unternehmen liegt bei knapp 9,6 Milliarden schwedische Kronen (rund 935 Mio Euro). Victoria Park besitzt rund 14 000 Wohnungen in Schwedens Hauptstadt Stockholm sowie in Malmö und Göteborg. Zuvor war der US-Finanzinvestor Starwood Capital bei den Schweden mit seiner rund 8,7 Milliarden Kronen schweren Übernahmeofferte abgeblitzt./nas/jha/