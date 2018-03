Vonovia eröffnet Nachfrist für Buwog-Aktionäre

Weitere Suchergebnisse zu "BUWOG":

BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia geht den nächsten Schritt in der Übernahme des börsennotierten österreichischen Wettbewerbers Buwog .



Nachdem die reguläre Annahmefrist verstrichen ist, eröffnet Vonovia jetzt die Nachfrist, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Bochum bekanntgab.

Vom 16. März bis zum 18. Juni 2018 haben die Buwog-Aktionäre noch die Möglichkeit, ihre Papiere anzudienen. Die Konditionen bleiben dabei gleich: Pro Buwog-Papier gibt es 29,05 Euro. Mittlerweile haben 73,8 Prozent aller Buwog-Aktionäre ihre Aktien der Vonovia angedient.

Schon zu Wochenbeginn hatte Vonovia mitgeteilt, die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus eine Aktie während der Annahmefrist klar überschritten zu haben. Auch die weiteren Bedingungen für die Übernahme seien allesamt eingetreten. So hätten das Bundeskartellamt und die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde ihre Freigabe für die Transaktion erteilt./fba/das