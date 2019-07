Vonovia: Wichtige Schaltstelle erreicht

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Seit einigen Tagen steigt der Kurs der Vonovia-Aktie wieder steil an. Der Kurs hat sich ausgehend von dem am 27. Juni bei 41,59 Euro erreichten Tief in einer steilen Rallye bis knapp unter die 50-Tagelinie vorgeschoben. Diese verläuft derzeit nahezu horizontal auf dem Niveau von 45,04 Euro.

