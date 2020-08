Vonovia: Volltreffer + 280%! Wir hatten auf das Kaufsignal hingewiesen!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Am 19. Mai hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit Vonovia ISIN: DE000A1ML7J1 hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: „Vonovia: Mega-Einstiegschance!“ Am 25. Mai konnten wir bereits den Treffer mit 40 Prozent Gewinn melden, der sich mittlerweile auf bis zu 280 Prozent angestaut hatte. Am 29. Juli hatten wir noch einmal auf Vonovia hingewiesen und einen Einstiegskurs für Nachzügler ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung