Vonovia: Umzug und HV!

Das Vonovia-Management kann sich freuen: Die neu gebaute Unternehmenszentrale in Bochum-Wiemelshausen ist behördlich abgenommen worden. Damit kann die neue Zentrale in „die Nutzungsphase übergehen“, so Vonovia. Erst einmal steht natürlich der Umzug an. Im Mai soll der Bezug der neuen Zentrale erfolgen. Mal sehen, ob das zu einigem Stress führen wird – denn im Mai steht auch ein weiterer für Vonovia ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.