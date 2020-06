Vonovia: Solide wie Beton

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Betongold ist ja ein geflügeltes Wort in der Immobilienbranche. Für Deutschlands größten Wohnungskonzern Vonovia dürfte das aber richtig ins Schwarze treffen. Denn der Konzern kann sich in dieser Woche gegen den allgemeinen Trend zu Gewinnmitnahmen stemmen, was auch mit seiner äußerst robusten finanziellen Verfassung zu tun hat.

Dabei hat das Unternehmen durchaus Herausforderungen zu meistern. So die bundesweite Mietpreisbremse wie auch die



