Vonovia SE: So sieht Optimismus aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Auch eine Chance!

Man wird 2021 gewiss nicht als das Jahr der Vonovia-Aktie in Erinnerung behalten: Der Kurs des Titels ist seit Januar um 14 Prozent hinabgepurzelt. In den vergangenen fünf Tagen passierte hingegen/ebenfalls nicht viel: Der Kurs machte unterm Strich ein kleines Plus von 0,23 Prozent. Kaum Bewegung gab es auch bislang im Tagesverlauf: Bis 10:00 Uhr MEZ machte das Papier ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung