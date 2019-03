Vonovia SE: Sehen wir hier einen Outperformer?

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

In meiner letzten Analyse hatte ich für die Aktie der Vonovia SE einen relativ dynamischen Aufwärtstrend prognostiziert. Dieser sollte den Anteilsschein bis auf das Niveau von 45 € (1.00 Retracement) transportieren und damit eine Welle höheren Grades abschließen. Die tatsächliche Performance hat den anvisierten Zielbereich leicht überboten, ohne dabei signifikant in das Geschehen einzugreifen. Mit dieser Performance stellt sich, gemessen am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.