Vonovia SE-Aktie: Die Aktionäre haben sich entschieden!

Dividendenausschüttung in Form von neuen Aktien Rund die Hälfte der Aktionäre der Vonovia SE ("Vonovia") hat sich innerhalb der Bezugsfrist für eine Dividendenausschüttung in Form von neuen Aktien entschieden. Mit einem Anteil von 47,85 % der dividendenberechtigten Aktien war die Aktiendividende erneut sehr gefragt und wurde zum sechsten Mal in Folge als Alternative zur Bardividende gewählt. Damit verbleiben rund 617… Hier weiterlesen