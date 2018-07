Vonovia: Nimmt der Höhenflug ein jähes Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Für die Aktie der Vonovia AG (ISIN: DE000A1ML7J1) hatte ich in meiner letzten Betrachtung eine Korrektur bis in den Bereich um 37 € (mittlerer Chart) hinein in Aussicht gestellt. Diesem Anspruch konnte die zwischenzeitliche Performance auch weitestgehend Rechnung tragen. Dennoch habe ich meine Wellenzählung umgestellt, dem aktuellen Geschehen angepasst. An der grundlegenden Ausrichtung hat, abgesehen von der Struktur von (b), sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.