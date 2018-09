Vonovia: Neue Prognose aufgeschlüsselt!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

War das jetzt ein „buy the rumour, sell the fact“, wie es an den Börsen manchmal heißt? Konkret: Vonovia hatte Ende August bekanntlich gute Halbjahreszahlen veröffentlicht („operativ stark“ hieß es da von Unternehmensseite). Und was Aktionäre üblicherweise freut: Die Prognose für das gesamte laufende Geschäftsjahr wurde erhöht. Nun soll ein FFO 1 zwischen 1,05 Mrd. und 1,07 Mrd. Euro erreicht werden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.