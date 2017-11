Vonovia: Mehrwert für Kunden?

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Liebe Leser,

Vonovia hat mit Bekanntgabe der 9-Monats-Zahlen neben den im Mittelpunkt stehenden Daten – üblicherweise zu FFO 1 („funds from operations“) und zum EPRA NAV („net asset value“) – auch interessante weitere Zahlen kommuniziert. So teilte Vonovia mit, im laufenden Geschäftsjahr mehr als eine Mrd. Euro in die eigenen Immobilien investieren zu wollen. Darin enthalten ist ein Investitionsprogramm für Neubauten und „energetische Modernisierung“. Zuvor hatte es geheißen, dass dafür 730 Mio. Euro aufgewendet werden sollen – das wurde jetzt auf 750 Mio. Euro konkretisiert bzw. erhöht.

Vonovia: Investitionen in Energieeffizienz

Die energetische Modernisierung trägt dazu bei, dass sich die Energieeffizienz verbessert. Das lässt sich beziffern – für 2016 gibt Vonovia an, dass „mehr als 42.000 Megawattstunden (MWh) des Energiebedarfs eingespart“ worden sind. In Prozenten entspricht dies laut Vonovia einer Einsparung von satten 47,5%. Und dies soll weitergehen, denn wie geschildert laufen weitere energetische Modernisierungen. Laut Vonovia wurden im laufenden Geschäftsjahr entsprechende Maßnahmen „im Wert von knapp 510 Mio.“ Euro bereits umgesetzt. Weitere Maßnahmen mit Volumen von gut 240 Mio. Euro werden durchgeführt, so Vonovia. Das dürfte weitere deutliche Energie-Einsparungen mit sich bringen.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.