Vonovia: Hervorragende Aussichten!

Vonovia startete zuletzt wieder einen Ausbruchsversuch nach oben. Gerade charttechnische Analysten bescheinigen dem Titel jetzt sehr gute Chancen für einen neuen Rekordlauf. Das 3-Jahres-Hoch von 36,81 Euro ist nur noch 2,5 % entfernt und war am 11. August 2016 markiert worden. Schon in den vergangenen Tagen hatte die Aktie mit 36,28 Euro ein neues 6-Monats-Top erreicht. Bankanalysten scheinen weniger optimistisch zu sein. Die Aktie wird von 50 % der Analysten als „Kauf“ gewertet. 35 % wollen derzeit „halten“, während 15 % „verkaufen“ wollen. Technische Analysten sind hingegen überzeugt vom Aufwärtstrend.

Vonovia: Gute Aussichten

Vonovia sei demnach in einem breiten Aufwärtstrend angekommen. Die Aktie konnte die Trendpfeile in allen wichtigen zeitlichen Dimensionen nach oben wenden. Damit ist der Aufwärtstrend auf breiten Schultern angesiedelt. Zudem sei dieser Trend nicht nur stabil, sondern auch stark, argumentieren die Techniker. Denn der Abstand zur 200-Tage-Linie wuchs auf deutliche 10,4 % an. Die Distanz zum GD100 kletterte immerhin auf 8,3 %.

Somit beträgt das Kursziel aus Sicht von technischen und charttechnischen Spezialisten zumindest 40 Euro, sprich Notierungen bei der nächsten runden Marke.

Die Aktie von Vonovia ist klar im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.