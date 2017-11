Vonovia: Gelingt nun der Durchmarsch!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Liebe Leser,

Vonovia konnte die Märkte zuletzt begeistern. Die Aktie schaffte ein neues Allzeithoch beim Stand von 39,50 Euro (am 14. November), bevor es nun zu leichten Gewinnmitnahmen kam. Dennoch ist der Wert auf dem Weg, sogar 50 Euro anzugreifen, meinen charttechnische Spezialisten mit Blick auf das Gesamtbild. Denn der Wert ist oberhalb von 40 Euro frei von Widerständen, sodass ein Durchmarsch möglich scheint. Dies würde einem Aufwärtspotenzial von 25 % entsprechen. In den vergangenen Wochen zeigte Vonovia bereits, was möglich ist.

Binnen zweier Wochen war es um fast 5 % nach oben gegangen. Auf Basis eines Monats gewann die Aktie annähernd 8 % hinzu. Innerhalb eines halben Jahres legte die Aktie sogar 15 % zu und seit Jahresbeginn ganze 28 %. Nun haben auch die wirtschaftlichen Zahlen eine Begründung für die starke Kursperformance geliefert. Im Mietbestand verdient das Unternehmen aufgrund höherer Mieterlöse signifikant mehr. Nach Unternehmensangaben stieg die bei Immobiliengesellschaften vielbeachtete Kennzahl „Funds from Operations I“ in den ersten drei Quartalen um mehr als 20 %.

Technische Analysten: Klarer Trend!

Auch technische Analysten zeigen sich weitgehend zufrieden. Das Unternehmen notiert in allen zeitlich bedeutenden Dimensionen im Hausse-Modus. Der Vorsprung auf die 200-Tage-Linie beträgt knapp 12 %. Das sieht nach weiter steigenden Kursen aus!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.