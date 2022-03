Vonovia & BASF: 2 DAX-Dividendenaktien, die jetzt definitiv einen Blick verdient haben

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Viele DAX-Dividendenaktien haben jetzt einen Blick verdient, neben Vonovia (WKN: A1ML7J) und BASF (WKN: BASF11) gehören für mich die Versicherer dazu. Oder auch der einzige Dividendenaristokrat, den wir im Moment haben. In Summe erhalten wir derzeit bedeutend höhere Ausschüttungsrenditen als noch vor einigen Monaten oder Jahren. Das macht dieses Marktumfeld eigentlich sehr attraktiv.

Aber bleiben wir heute bei Vonovia und BASF. Das sind zwei DAX-Dividendenaktien, die Investoren manchmal nicht so recht auf dem Schirm haben. Bei diesen Bewertungen überwiegen die Vorteile jedoch mögliche Nachteile. Deshalb kann man getrost schauen, was man verpasst, sofern man jetzt nicht einsteigt.

DAX-Dividendenaktie BASF: 7,1 % Dividendenrendite!

Zunächst einmal ist die DAX-Dividendenaktie von BASF ein Kandidat, der definitiv einen näheren Blick verdient hat. Alleine die Dividendenrendite ist eine Wucht. Bei den angekündigten 3,40 Euro je Aktie, die das Management ausschütten möchte, winken bei einem Aktienkurs von 47,87 Euro 7,1 %. Ohne Zweifel ist das ein starker Wert, selbst für einen Zykliker, der Schwankungen ausgesetzt ist.

Schwankungen: Ja, das ist im Moment eigentlich auch nur eine theoretische Bedrohung. Auf diesem Aktienkurs kaufen Investoren bereits auf einem günstigen Niveau. Das 2021er-Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei unter 8. Auch ist in den vergangenen vier, fünf Jahren sogar mal ein Aktienkurs über 100 Euro möglich gewesen. Insofern ist die Aktie in mehr als einer Hinsicht preiswert, wenn auch operativ schwankungsanfällig.

Viel Pessimismus dürfte in die DAX-Aktie BASF jedoch inzwischen eingepreist sein. Positiv kommt inzwischen dazu, dass der Chemiekonzern trotz Pandemie, Einschränkungen im Alltag und zwischenzeitlichem Verluste seine Dividendenpolitik aufrechterhielt. Das heißt, dass die derzeit über 7 % Dividendenrendite vermutlich auch in Zukunft eine Top-Priorität des Managements, selbst in schwierigen Zeiten, sein dürften.

Vonovia: Defensiver, aber dafür ebenfalls preiswert!

Eine zweite DAX-Dividendenaktie, die zwar deutlich defensiver ist, ist Vonovia. Zugegebenermaßen führte diese defensive Klasse dazu, dass der Wohnimmobilienkonzern kaum Auswirkungen durch die Pandemie spürte. Das Zahlenwerk blieb beständig. Aber der Aktienkurs ist es im Moment eher nicht.

Die Vonovia-Aktie gibt es im Moment für einen Preis von 44,19 Euro zu kaufen. Bei einer letztjährigen Dividende in Höhe von 1,69 Euro je Aktie gäbe es im Moment über 3,8 % Dividendenrendite. Eine solide Basis, um ein beständiges, passives Einkommen aufzubauen.

Aber das ist nicht alles: Die DAX-Dividendenaktie Vonovia glänzte seit ihrem Bestehen mit einem starken Dividendenwachstum. Innerhalb von acht Jahren wuchs die Ausschüttungssumme je Aktie um mehr als 140 %, zuletzt um 7,6 % im Jahresvergleich. Das ist definitiv solide. Auch durch die Übernahme der Deutsche Wohnen spricht wenig dafür, dass dieses Momentum an einen Endpunkt gerät. Deshalb ist diese defensive, zeitlose Aktie für mich mit über 3,8 % Dividendenrendite ebenfalls sehr attraktiv.

