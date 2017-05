Vonovia: Anlauf auf neue Höchstkurse?

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Liebe Leser,

bei der Vonovia-Aktie sind es weniger als 10% bis zu neuen Höchstkursen – doch irgendwie fehlt der Aktie derzeit ein wenig Schubkraft. Die 1-Jahres-Performance ist mit rund 13% Plus „ok“, doch wirklich berauschend ist dies im Vergleich mit anderen Aktien oder dem Gesamtmarkt nicht. Immerhin stehen auf 3-Jahres-Sicht derzeit rund 75% Zuwachs zu Buche. Die jüngsten Quartalszahlen von Vonovia konnten sich sehen lassen. Konkret: Bei den „Funds from Operations“ (= FFO 1, entspricht in etwa dem operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern) wurden im ersten Quartal 2017 ein Wert von 218,2 Mio. Euro erzielt.

Vonovia: Schöner Anstieg beim operativen Ergebnis

Um das einzuordnen: Im entsprechenden Vorjahresquartal wurde ein Wert von 186,3 Mio. Euro erzielt. Damit lag das Wachstum des FFO 1 im Jahresvergleich bei schönen 17,1%. Das war mehr, als der Aktienkurs derzeit im Jahresvergleich gestiegen ist. Vielleicht ist da also noch etwas Potenzial nach oben?

Andererseits sind wir bereits im zweiten Quartal und die Zahlen dazu stehen laut Plan erst für den 2. August 2017 an. Vorher stehen noch einige „Roadshows“ und Konferenzen an, und es könnte spannend werden, ob da das Management von Vonovia etwas im Hinblick auf die weitere Strategie des Unternehmens kommunizieren wird.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.